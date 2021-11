S'ha reservat una partida dels pressupostos de 2022 per desmantellar l'estructura

La Plataforma Conservem l'Estació de Cambrils es mostra en desacord davant la decisió de l'Ajuntament del municipi d'enderrocar l'antiga estructura viària d'ADIF. Des de la plataforma asseguren que és possible una comunió entre els projectes de mantenir l'antiga estació i la connexió entre els barris de Cambrils.Segons informen des de la plataforma, l'equip de govern municipal del municipi, liderat per l'alcalde Oliver Klein, ha reservat una partida dels pressupostos del proper 2022 per enderrocar l'antiga estació de Cambrils. Aquesta notícia ha provocat crítiques per part de la plataforma ciutadana Conservem l'Estació de Cambrils que considera «un despropòsit que Cambrils es permeti el luxe de perdre un patrimoni que remunta al 1865».D'altra banda, la plataforma ha presentat un avantprojecte urbanístic que mostra que és possible la conservació de l'estació amb la connexió urbana entre els barris i la creació d'un espai que fomenti la convivència i sociabilitat entre els veïns.