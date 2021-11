El PSC del Camp de Tarragona retreu al Govern que el projecte Hard Rock se sacrifiqui per aconseguir suports

Els socialistes diuen que «el territori és víctima d'un mercadeig fenici per acontentar la CUP»

Actualitzada 13/11/2021 a les 12:30

El PSC del Camp de Tarragona retreu al Govern que el projecte Hard Rock se sacrifiqui per aconseguir el suport de la CUP. El secretari d'organització del PSC del Camp de Tarragona i portaveu socialista a l'ajuntament de Salou, David Gonzàlez diu que «el territori és víctima d'un mercadeig fenici per acontentar la CUP».La federació del PSC del Camp de Tarragona reitera que aquest projecte és bo per a les comarques tarragonines, pel que continua sent absolutament prioritari i que no es pot perdre més temps per a la seva concreció i posada en funcionament. A més, destaca que el projecte contempla la creació d'un mínim de 7.000 nous llocs de treball directes així com una inversió econòmica concreta superior als 2.500 milions d'euros.Finalment, la federació del PSC del Camp de Tarragona destaca que la posada en marxa del projecte permetrà enfortir també el turisme de convencions que és un dels sectors que generen ara mateix més riquesa al nostre país. Així mateix, l'acord subscrit al seu moment amb el PSC incloïa una vintena de mesures per reactivar l'activitat industrial a les comarques tarragonines i crear així nous llocs de treball.