Els nous pressupostos reverteixen les retallades i milloren la reacció a un accident químic a Tarragona

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que es recuperaran els simulacres i s'engegaran campanyes de sensibilització ciutadana

Actualitzada 12/11/2021 a les 12:26

El pressupost d'Interior pel 2022 arriba als 1.599 MEUR i suposen revertir definitivament el període de retallades iniciat el 2011. A més de l'augment d'efectius als diferents cossos de seguretat i emergències, també contemplen la millora del pla de reacció davant un accident químic a Tarragona (PLASEQTA). Així ho ha indicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena al Parlament, on ha explicat que es preveu la creació de deu noves comissaries de proximitat dels Mossos d'Esquadra fins al 2023, i també s'han plantejat altres mesures com la creació de la carrera professional de bombers, d'una banda, i la creació de l'estructura de gestió pròpia i de la carrera d'Agents Rurals.Els nous pressupostos tenen incloses partides enfocades a la prevenció per risc químic a Tarragona. Elena ha reivindicat el reforç del PLASEQTA per «garantir la seguretat i la capacitat de reacció» en cas d'accident a la zona, alhora que s'ha concretat la millora de sensors i sirenes per detectar núvols tòxics de clor al polígon sud i, pel que fa a les preocupacions pel polígon nord, s'ha explicat el projecte de fer arribar 33 sensors de sulfur. A més, es recuperaran els simulacres i s'engegaran campanyes de sensibilització ciutadana. Entre les dues mesures, la logística i la de prevenció, la partida es queda en 950.000 euros previstos.