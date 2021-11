El TSJC va tombar la modificació urbanística i el consistori va presentar un recurs de cassació

Actualitzada 11/11/2021 a les 20:10

El Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació que va interposar l'Ajuntament de Salou contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) respecte al tancament de terrasses privades que sol·licitava el consistori salouenc. Aquesta era l'última via judicial que tenia el govern de la capital de la Costa Daurada per tractar de legalitzar el tancament de les terrasses, fet que no està contemplat en les normes urbanístiques. Ara, haurà de modificar el POUM per intentar que la Comissió Territorial Urbana de Tarragona els ho autoritzi.

Fa anys que alguns veïns de Salou es van agrupar per a reclamar a l'Ajuntament una solució a la problemàtica de les terrasses, ja que es donava la casuística que quan un resident denunciava a un altre per tenir la terrassa tancada el consistori ha de denunciar i sancionar aquest veí fins que torni a obrir la seva terrassa. En canvi, aquells veïns que tenen la terrassa tancada, però a qui ningú ha denunciat, el consistori no els denuncia. A més, aquells que ja fa anys que han tancat la seva terrassa, si poden acreditar amb les factures que han passat més d'uns deu anys, tampoc se'ls pot multar perquè el delicte ja ha prescrit.

Davant d'aquesta desigualtat, la plataforma va demanar a l'Ajuntament que hi posés remei. La primera opció del consistori va ser traslladar la consulta a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, la qual pot aprovar puntualment algunes modificacions del POUM, però va al·legar que sobre el tancament de terrasses no es podia modificar res, si no es canviava el pla d'ordenació general. Amb tot, el consistori va voler seguir endavant, confiat que li acabarien donant la raó, però el TSJC va tombar el recurs de l'Ajuntament de Salou per legalitzar el tancament de terrasses. Amb tot, la sentència no era ferma, ja que el consistori tenia l'opció de presentar un recurs de cassació contra aquesta resolució.

Però la via judicial del govern salouenc va finalitzar ahir, quan el Tribunal Suprem no va admetre a tràmit perquè no es donen els requisits legals. Amb aquesta decisió, la sentència del TSJC ja es ferma i el consistori haurà de buscar altres camins. «Des del Partit Popular lamentablement ja vam advertir a l'equip de govern que passaria això i el temps ens ha acabat donant la raó, hem gastat temps i diners públics en quelcom que ja estava anunciat», critica Mario García, portaveu del PP a Salou.

Ara l'Ajuntament seguirà el «següent camí que teníem previst», diu Marc Montagut, regidor de Territori a Salou, qui afegia que «és la revisió del planejament urbà, que començarà l'any vinent». Aquesta tampoc serà una acció ràpida, ja que el nou planejament urbà podria trigar entre dos i tres anys en arribar. «En el seu dia ja hauríem d'haver començat a revisar el POUM i no fer una petita modificació, perquè aquesta era l'única via que podria fer factible aquest canvi pel que fa a les terrasses, però tampoc és segur», explica García, qui sentenciava que «hem perdut molts anys».

Continuen les sancions

En aquesta línia, Montagut defensa que «la Generalitat ja ens va avisar que si aquesta problemàtica es podria resoldre d'alguna manera, seria amb aquesta revisió del POUM, però nosaltres enteníem que la modificació també era un camí vàlid». Ara que el Tribunal Suprem ha posat punt final a aquesta via, que s'arrossega des de 2013 aproximadament, la capital de la Costa Daurada se centrarà en la revisió del POUM. Mentrestant, les sancions als veïns que tenen terrasses tancades se seguiran produint fins que tornin a obrir-les, excepte en els casos on els jutges decretin que les obres han prescrit i, per tant, no es pot sancionar.