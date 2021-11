El Govern manté el projecte de Hard Rock com tenia previst perquè preveu recuperar els 120 MEUR «al moment»

Nou PDU

MÉS INFORMACIÓ El Govern, disposat a sacrificar BCN World dels pressupostos per aconseguir el suport de la CUP

Des de l'executiu han reiterat que «està pactat amb Hard Rock» que la transacció dels terrenys es faci el mateix dia i pel mateix import. Això, han defensat, permet garantir que no es destinin diners públics a l'operació. Pel què fa a la proposta d'acord de pressupostos que el Govern ha fet a la CUP aquest dijous, s'explicita que s'inclourà una disposició addicional als comptes que establirà que la Generalitat no assumirà cap cost en el projecte.De tota manera, el document que la CUP ha fet arribar a les assemblees territorials assegura que tenen el «compromís» del Govern que «tant la partida que fa referència a Hard Rock com la que fa referència als treballs per a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern seran retirades del document de pressupostos». Però fonts de la CUP han reconegut a l'ACN que l'oferta del Govern no suposa que es retiri el projecte ni que hi hagi el compromís de canviar el pla urbanístic, sinó que confien en la inversió privada i que, per tant, el Govern no hi haurà de posar diners.Per altra banda, des del govern sostenen que la tramitació del nou Pla Director Urbanístic (PDU) del CRT continua endavant, després de l'anul·lació per part del TSJC ara fa un any. Un procés que s'ha allargat més del previst perquè es van haver de demanar aclariments al tribunal. Amb tot, es confia que el nou PDU estarà enllestit a principis del 2022.Alhora, han indicat que des de Hard Rock no s'ha demanat cap redimensionament del projecte arran de la pandèmia i dels efectes que hagi pogut tenir en les previsions turístiques dels propers anys. Tot i això, des de Territori han indicat que la normativa que tramiti la Generalitat marcarà «uns màxims» edificables però que en última instància serà el promotor qui decidirà si decideix arribar-hi, o no.