Cambrils realitza obres de millora al Palau d'Esports i a la Pista d'Atletisme

Les actuacions més destacades són la substitució del paviment del pavelló 1, la renovació de la maquinària del gimnàs i el canvi d'enllumenat

Actualitzada 12/11/2021 a les 16:30

Renovació del paviment i impermeabilització de la coberta del pavelló 1

Cortines motoritzades i canvi d'enllumenat

Millores als gimnasos del Palau Municipal d'Esports i la Pista d'Atletisme

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils està portant a terme diverses obres de millores al Palau Municipal d'Esports i a la Pista d'Atletisme per un import total de 278.295,58€ IVA inclòs.Les actuacions més destacades són la reposició del paviment del pavelló 1, la impermeabilització de la coberta, el canvi d'enllumenat dels dos pavellons, la renovació del parc de màquines isotòniques i de pes lliure del gimnàs del Palau d'Esports i la construcció d'un porxo al gimnàs de la Pista d'Atletisme. Per altra banda, en un segon conjunt de millores, el propi personal de l'àrea està treballant en la substitució de totes les canonades d'aigua calenta sanitària del Palau Municipal d'Esports.La regidora d'Esports, Natalia Pleguezuelos, ha afirmat que totes aquestes actuacions són necessàries i dirigides a la ciutadania i a les persones usuàries abonades, així com al conjunt d'entitats i clubs esportius que en fan ús. A més, la regidora ha explicat que la millora dels equipaments contribuirà a potenciar el municipi com a destinació de turisme esportiu de referència, acollint i organitzant diferents estatges, tornejos i lloguer d'instal·lacions.Aquesta setmana s'està realitzant la renovació del paviment sintètic del pavelló 1, que s'havia anat desgastant amb la utilització de la pista. El treballs van a càrrec de l'empresa adjudicatària, Talleres Palautordera, amb un pressupost de 39.511,80 euros (més IVA). L'última renovació es va realitzar el 1996, quan es va substituir l'antic parquet per paviment sintètic.Pel que fa a la coberta del pavelló 1, properament es portarà a terme la impermeabilització per solucionar els problemes de goteres. Es tracta d'una reparació de 800 m2 de la coberta, amb pressupost de 17.385,00€, que inclou netejar la meitat de la superfície amb hidronetejadora, massillar orificis i imperfeccions, i col·locar diverses capes de revestiment i una malla de fibra de vidre.Una altra millora prevista al pavelló 1 serà la instal·lació d'unes cortines separadores motoritzades amb un pressupost de 14.891,60 euros (més IVA). Les cortines actuals es pleguen manualment i de forma vertical afectant la seguretat dels esportistes. En canvi, les noves cortines de plegat mecànic i horitzontal permetran deixar l'espai esportiu lliure d'elements.D'altra banda, la regidoria d'Esports destinarà 39.995,90 euros (més IVA) a canviar els llums dels dos pavellons per uns altres tipus LED per aconseguir un estalvi energètic i millorar l'eficiència de l'equipament esportiu. Cal tenir en compte que l'enllumenat del pavelló 2 és l'originari (instal·lat el 1995) i suposa un consum energètic elevat, mentre que el del pavelló 1 es va substituir el 2009 però registra incidències contínuament.Finalment, el paquet d'actuacions inclou la construcció d'un porxo per ampliar les activitats esportives (24.494,74 (més IVA), el canvi de paviment del gimnàs de la Pista d'Atletisme (9.950,55€ més IVA) i la renovació de la maquinària de la sala de fitness del Palau Municipal d'Esports (86.784,00€ més IVA).Mentre durin les actuacions de millora als gimnasos del Palau Municipal d'Esports i la Pista d'Atletisme, previstes per aquest novembre, es facilitarà l'intercanvi de gimnàs a les persones usuàries del gimnàs que estigui tancat.La primera actuació, ja adjudicada, serà la renovació del parc de màquines isotòniques i de pes lliure del Palau Municipal d'Esports, per actualitzar l'equipament des d'un punt de vista tècnic, funcional i de disseny. Les màquines que se substitueixen es van instal·lar l'any 2004, quan es va equipar la sala. Posteriorment, el 2015 es van renovar 12 màquines cardiovasculars.Per altra banda, el porxo per instal·lar màquines i accessoris es construirà al passadís lateral de l'edifici annex al recinte de la Pista d'Atletisme. Aquesta nova construcció, amb una inversió de 24.494,74€ (més IVA), permetrà donar resposta a la necessitat d'incrementar la pràctica d'activitats esportives en espais ventilats i oberts a l'exterior.