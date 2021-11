Valls celebra les Festes Decennals de la Candela 2021+1 amb 500 activitats de tota mena

Un mapping i piromusical

La trobada castellera, un repte

3 milions d'euros de pressupost

El concert «10 de les Decennals» comptarà amb Buhos, Els Amics de les Arts, Els Pets, Itaca Band, Joan Dausà, Manel, Miquel del Roig, Maria Jacobs, Suu i Zoo. També hi haurà María Bayo, Vivancos, Mayumana, «Quejío» en el seu cinquantenari, els musicals «La filla del mar», «El Petit Príncep» i «Bye Bye Monstre», i la producció operística pròpia «La flauta màgica» salpebren les arts escèniques.La llum serà un dels eixos de la celebració, que comportarà la creació d'un passeig de llum a tota la ciutat. Segons ha avançat el director artístic de les Festes Decennals, Jordi Bertran, hi haurà un mapping amb l'empresa catalana Nueve Ojos, que va fer el de l'exterior de la Casa Batlló, i que tindrà lloc a sobre el campanar més alt de Catalunya: el de Valls. En concret, les festes commemoraran el centenari de les primeres lluminàries elèctriques, amb l'espectacle de lluminàries musicals «Omega», les tradicionals il·luminacions decoratives de gran format al Centre Històric i el mapping que, amb títol «Candela'm», es projectarà sobre l'església de Sant Joan Baptista i el campanar de Valls, com a espectacles destacats de la programació audiovisual.Les tres propostes han estat creades expressament per a l'ocasió per dues empreses de gran renom: la italiana Mariano Scnenografie Light Sculptures, en el cas de les lluminàries, i la catalana Nueve Ojos, pel que fa al mapping. En total, es podran veure una cinquantena de passis dels espectacles de lluminàries i una trentena de projeccions del mapping durant les Decennals. Hi haurà també el Piromusical de la Pirotècnia Ricardo Caballer de la localitat valenciana d'Olocau.D'altra banda, el diumenge 30 de gener se celebrarà com cada deu anys la Trobada de Colles Castelleres, una cita que reuneix cada deu anys les colles castelleres existents en un únic lloc, espai i dia, amb un esperit no competitiu i que «és un repte». «Serà un termòmetre de com està el món casteller, amb 35 colles inscrites ara», ha dit Bertran, respecte a les 57 colles que hi va acabar havent en la darrera celebració. Bertran ha recordat que no és una trobada competitiva, sinó que el que interessa és que hi participin les colles. A més, en aquesta ocasió serà el retrobament després d'un any i mig d'aturada per la pandèmia. Durant la trobada, la major part de colles castelleres catalanes es reuniran a Valls per gaudir d'un cap de setmana casteller: diada castellera, Fira Castellera i un Simposi Casteller.Segons Bertran, en conjunt serà una programació «intensa i plural», que també busca ser fresca i arribar a tota la població. L'alcaldessa de la ciutat, Dolors Farré, ha detallat que les festes enguany tenen un pressupost de 3 milions d'euros, com les que es van celebrar el 2011, una quantitat que compta amb aportacions municipals, d'institucions i empresaris de la ciutat. «Són unes festes d'emoció i sentiments i de la represa econòmica de la ciutat», ha destacat.L'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha detallat que les festes enguany tenen un pressupost de 3 milions d'euros, com les que es van celebrar el 2011, un terç del qual provinent dels fons municipals locals invertits durant la darrera dècada, i la resta configurat a partir de patrocini privat, aportacions d'altres administracions públiques i venda d'entrades. «Són unes festes d'emoció i sentiments i de la represa econòmica de la ciutat», ha destacat. A més a més, l'alcaldessa ha defensat la necessitat que siguin unes festes per tots, de manera que els preus són molt populars, i les famílies vulnerables han de poder gaudir de les festes. Pel que fa a la pandèmia, l'organització es manté en contacte amb el Procicat i farà els ajustaments que calgui en cas que sigui necessari, ha explicat.Distingides com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya, les Decennals, d'origen religiós, han esdevingut una celebració que inclou propostes artístiques, culturals, populars, esportives, infantils i lúdiques, entre d'altres. Les festes, celebrades des de l'any 1791, són especials pel món casteller del qual Valls n'és la ciutat bressol, ja que permetran, després d'un any i mig d'aturada, celebrar la Trobada de Colles Castelleres, l'única que reuneix cada deu anys la major part de colles catalanes en un sol espai i dia.