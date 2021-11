La llei de mesures fiscals estipula que el 20% de la recaptació de l'impost a les nuclears beneficiï municipis propers

D'acord amb el text aprovat, el Govern haurà de donar a conèixer a la ciutadania quins projectes es finançaran amb els recursos procedents d'aquests dos fons. De la mateixa manera, la llei també fixa que l'executiu informi els ciutadans sobre les inversions que es fan gràcies a l'impost sobre les estades en establiments turístics, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.Pel que fa a l'impost de successions, el mateix text confirma que s'amplia fins a dos anys i de manera excepcional el termini per presentar la liquidació del tribut. Segons ha detallat Plaja, l'objectiu d'aquesta mesura és que les persones que reben herències disposin de més temps per aconseguir la liquiditat necessària per fer front al pagament del tribut.En relació amb el cànon de l'aigua, la llei d'acompanyament dels pressupostos incorpora algunes modificacions en aquesta figura, gestionada i recaptada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En concret, el Govern simplifica el procés per acreditar que una família es troba en situació de vulnerabilitat i, per tant, té dret a gaudir d'una tarifa reduïda. A partir d'ara, seran els serveis socials els encarregats de presentar l'informe en nom de les persones que poden acollir-se a la tarifa social. L'objectiu d'aquesta mesura, segons el Govern, és el de «reduir la càrrega administrativa a determinats col·lectius».Pel que fa a la tributació sobre el joc, els titulars dels aparells de màquines recreatives i d'atzar que es troben en establiments d'hostaleria i de joc hauran de facilitar, semestralment, dades relacionades amb la seva activitat. Algunes de les mètriques a aportar seran el nombre de partides jugades, els imports de les quantitats jugades o els premis concedits, entre d'altres. De moment, la mesura afectarà els exercicis 2022 i 2023.Finalment, en el capítol de mesures fiscals, s'actualitzen les quotes d'algunes taxes per ajustar els imports al cost dels serveis que presten. A més, se'n creen set de noves en àmbits com el de la salut animal, en matèria de fauna, natura i medi ambient o en la seguretat ambiental.