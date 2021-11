Els Comuns de Tarragona consideren «una línia vermella» la partida de 120 MEUR per Hard Rock dels pressupostos

La formació progressista es planteja l'esmena a la totalitat als pressupostos si el Govern no obre una negociació

Actualitzada 11/11/2021 a les 10:43

En Comú Podem rebutja la partida de 120 MEUR dels pressupostos del 2022 que el Govern preveu per a l'adquisició dels terrenys on s'ha de construir el complex de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou.En un comunicat, la formació progressista ha considerat que és «una línia vermella» per a l'aprovació dels comptes i han afirmat que la iniciativa «no és un canvi de model» i que «el monocultiu turístic, els casinos i el joc ja han fracassat». Alhora, els comuns es plantegen presentar una esmena a la totalitat als comptes si el Govern no obre una negociació.Així, reclamen canvis en matèria de ferrocarrils, llei de barris verds, psicòlegs públics, dentista públic i reindustrialització.