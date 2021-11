Accident al lateral de l'A7 a Vila-seca per un remolc que s'ha desenganxat d'un camió

El camió transportava paqueteria i 2 bidons amb 2.000 litres d'oli de motor que han vessat a la calçada

Actualitzada 11/11/2021 a les 21:21

Un camió que viatjava per l'A7, a l'alçada de Vila-seca, ha patit un accident al punt quilomètric 1153 quan el remolc que portava s'ha desenganxat i ha anat a parar al vial lateral T-319. El camió transportava paqueteria i 2 bidons amb 2.000 litres d'oli de motor que han vessat a la calçada. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 16,20h i hi han enviat tres dotacions.L'accident ha obligat a tallar un carril de circulació de la T-319 en direcció nord per esperar una grúa que retirés el remolc. No s'ha hagut de lamentar cap persona ferida.