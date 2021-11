Valls obrirà la temporada del calçot amb xefs de prestigi i cellers locals

Quim Masferrer arrencarà la 8a Jornada Gastronòmica del Calçot que tindrà lloc el dissabte dia 20

Actualitzada 09/11/2021 a les 21:02

La Jornada Gastronòmica del Calçot del proper dissabte 20 de novembre obrirà oficialment la temporada de calçotades de Valls. La que ja és la clàssica jornada d'inici de la temporada a la ciutat d'origen de la calçotada reunirà a xefs de prestigi, restauradors locals i cellers en un esdeveniment que tindrà com a gran protagonista la cuina del calçot. L'Ajuntament, la Denominació d'Origen Tarragona, la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, la Cooperativa Agrícola i l'Associació de Restauradors són els responsables de la festa que servirà també per atorgar el títol d'Amic de l'Autèntica Calçotada a l'actor Quim Masferrer, que a més obrirà temporada amb l'arrencada simbòlica del primer calçot.

El Pati serà la plaça central de la jornada que començarà a les 11.50 h. precisament amb la proclamació de Quim Masferrer com a Amic de l'Autèntica Calçotada en un acte que servirà per obrir oficialment la temporada 2021-2022 de calçotades. Masferrer també serà el responsable d'arrencar, a les 10 del matí, simbòlicament el primer calçot de la temporada en un camp d'un dels agricultors de la IGP Calçot de Valls, entitat que vetlla per la qualitat d'aquest típic i singular producte vallenc.

A partir de les 12 h. s'iniciarà el showcooking de la mà de tres xefs, Óscar Manresa, del restaurant Catalina (Gavà, Barcelona), Joel Castanyé, del restaurant La Boscana (Bellvís, Lleida), i del vallenc Andreu Guasch, de La Licorera Vallenca (Valls) que oferiran el que serà tota una demostració de cuina en directe amb receptes a base de calçots.

Per altra banda, el Pati acollirà un estand de l'Associació de Restauradors de Valls que oferiran unes croquetes de calçot realitzades per ells mateixos seguint la recepta de Nando Jubany. També hi haurà un altre estand de la DO Tarragona on es podran degustar els vins que maridaran els àpats del showcooking.

La Jornada Gastronòmica del Calçot de Valls. Memorial Àngel Solé esdevé un espai dedicat al desaparegut xef vallenc. D'aquesta manera es vol retre un homenatge a una persona que va impulsar la restauració vallenca. En unes jornades en les quals l'Àngel havia participat activament i que porten el seu nom, aquesta distinció honorífica i vitalícia va estar creada per premiar la seva trajectòria.