La velocitat de propagació del virus ja supera la barrera de l'1

Actualitzada 10/11/2021 a les 10:43

El Departament de Salut ha notificat una nova defunció per coronavirus al Camp de Tarragona i la xifra total de morts durant la pandèmia s'eleva a 1.230. Aquesta és l'única mort notificada en una setmana.L'altra notícia negativa de la jornada és que les dades epidemiològiques han empitjorat al territori, on la velocitat de propagació del virus ja supera la barrera de l'1 (1,06), això significa que cada persona positiva contagia a més d'un contacte, és aquí quan epidemiològicament es considera que la propagació no està sota control. El risc de rebrot augmenta lleugerament i avui és de 48 punts, es manté en nivell moderat.