La Policia Local de Cambrils atura una ocupació il·legal d'un habitatge a Horta de Santa Maria

Els agents han identificat a dos homes i els han denunciat per un delicte de temptativa d'ocupació d'habitatge gràcies a la col·laboració ciutadana

Actualitzada 10/11/2021 a les 14:30

La Policia Local de Cambrils va aturar dilluns 8 de novembre al migdia una ocupació il·legal d'un pis ubicat al carrer Xalet del Bau gràcies a la col·laboració ciutadana. La policia va rebre una trucada del veïnat a les 11:53 hores alertant que dos individus havien intentat ocupar l'habitatge i que es trobaven a la zona.Immediatament, diverses patrulles es van desplaçar al lloc indicat, van comprovar que l'habitatge estava buit i van localitzar als dos homes, que queden investigats com a presumptes autors d'un delicte de temptativa d'ocupació d'habitatge. Els investigats són dos veïns de Vinyols i els Arcs, de 28 i 39 anys.La Policia Local també va realitzar gestions per localitzar un representant de l'entitat bancària i el va instar a emprendre les mesures adequades perquè l'habitatge no torni a ser novament ocupat.El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Cambrils, David Chatelain, ha recordat que per poder impedir una ocupació és molt important avisar el més aviat possible si hi ha sospites que algú pot estar ocupant un immoble. En aquest cas, la col·laboració ciutadana i la rapidesa de les patrulles han estat clau per frustrar l'intent i fer les actuacions pertinents.Cal tenir en compte que quan els ocupes acaben d'entrar és possible desallotjar-los de manera immediata. En cas contrari, cal obrir un procés administratiu o judicial que pot tardar mesos a resoldre's i més encara si el propietari és una entitat financera.