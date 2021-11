Desmantellada una organització criminal internacional que traficava amb drogues des de Valls

En un dispositiu de vigilància al polígon Francolí de Tarragona, els investigadors van enxampar-los carregant un camió amb 62.650 quilos de marihuana

10/11/2021

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i de l'Oficina Federal d'Investigació Criminal (BKA) d'Alemanya han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i han detingut quatre persones, tres de nacionalitat polonesa i una altra de nacionalitat albanesa, d'entre 30 i 45 anys, per un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues i com a membres d'una organització criminal internacional que operava des d'una nau industrial ubicada a Valls .

La investigació es va iniciar a finals de 2020 quan la comissaria de Policia Judicial núm. 21 (KK21) del land de Bochum (Alemanya) va detectar una presumpta organització criminal dedicada al tràfic de substàncies estupefaents que operava a nivell internacional.

Així doncs, en el marc de la coordinació i cooperació interpolicial, els investigadors de la DIC van rebre una petició per part d'aquesta Comissaria de Policia Judicial per a la comprovació de la possible activitat delictiva d'un grup de persones de nacionalitat polonesa procedents d'Alemanya.

Les gestions d'investigació van permetre constatar la hipòtesi de la policia alemanya: es va aconseguir identificar als principals membres del grup delictiu i també es van ubicar els seus domicilis. Així mateix, també es van detectar les naus utilitzades per al cultiu, emmagatzematge de les substàncies i la preparació dels mitjans de transport, fonamentalment a través de camions.

La investigació doncs, corroborava la existència d'una estructura assentada a en territori espanyol dedicada al tràfic de marihuana, tot i que també proveïa altres substàncies estupefaents, fonamentalment cocaïna.

La infraestructura de l'organització facilitava vehicles amb matrícula espanyola, allotjament a domicilis de l'organització i altres gestions de caire més logístic com lloguer de naus industrials, mitjans de transport o vigilàncies als magatzems on hi havia la droga

Els resultats de la investigació a Catalunya es van adreçar al Jutjat de Instrucció número 14 de Barcelona que, a la vegada, va iniciar un procediment judicial en virtut d'una comissió rogatòria emesa per la Fiscalia de Bochum (Alemanya) adreçada a aquest grup criminal.

Emmarcats en la investigació, es van fer diferents seguiments, identificacions, detencions i aprehensions de marihuana.

El dia 18 de maig, en el marc d'un seguiment que sortia d'una de les naus i va finalitzar a la província d'Osca, els investigadors van contactar amb agents de la Guàrdia Civil de la demarcació que van aconseguir aturar el vehicle, que transportava 166kg de marihuana ocults en aparells de refrigeració, i van detenir el conductor, que va entrar a presó.

El 3 de juny es van intervenir 60 kg d'aquesta substància en una propietat d'un dels investigats.

Finalment, el 21 de juliol en un dispositiu de vigilància d'una nau industrial del polígon Francolí de Tarragona, els investigadors van observar com els investigats carregaven una màquines piconadores en un camió de transport. Un cop aturat el camió, a la Roca del Vallès, els agents van intervenir 62.650kg de marihuana que estaven amagats a l'interior del rodets de les piconadores.

És important destacar el sistema que havien utilitzat els traficants per mirar de passar desapercebuts de l'acció policial ja que havien ocultat la droga a l'interior del rodet de la piconadora, que posteriorment havien soldat. D'aquesta manera miraven de no despertar sospites ja que en el en el cas que els aturessin i en un eventual escorcoll, no es podia localitzar la droga a no ser que la pròpia investigació en pogués determinar l'amagatall, tal i com va passar en aquest cas. En aquest sentit tampoc va resultar senzill extreure la marihuana de l'interior dels rodets, pel seu complicat accés, per al qual va caldre la intervenció de professionals especialitzats.

Explotació de la investigació a Europa

El 4 d'octubre, i emmarcada en les diferents Ordres Europees de Detenció i Entrega (OEDE) emeses per la Fiscalia de Bochum (Alemanya), es va dur a terme la explotació de la investigació a nivell europeu.

En referència a Alemanya, per part de la BKA i la Comissaria Judicial de Bochum, l'operatiu es va concloure la desarticulació dels caps de la xarxa criminal assentats en aquest país. Van dur a terme 14 entrades i escorcoll entre Alemanya i els Països Baixos sota la direcció del fiscal de Bochum i la direcció d'operacions de la seu de la policia de Bochum.

Les entrades van tenir lloc en propietats de Renània del Nord-Westfàlia (Gelsenkirchen, Voerde, Moers, Bochum, Hattingen, Langenfeld, Oberhausen) i la Baixa Saxònia (Delmhorst). En alguns casos hi van intervenir les forces policials especials.

A Alemanya, es van arrestar tres persones a les quals constava una ordre de detenció i es van intervenir més de 100.000 euros en efectiu.

Pel que fa a la branca de l'organització a Catalunya, es van realitzar sis entrades i escorcolls, concretament en quatre domicilis i dues naus industrials, ubicades a la demarcació de Tarragona, en les quals els investigadors van detenir tres persones. També es van intervenir més de 32.000 euros en efectiu, dues armes prohibides, dispositius electrònics i documentació de l'organització.

Una de les entrades va ser en una nau industrial ubicada a Valls on també es va detenir un home de 30 anys i nacionalitat albanesa, que feia funcions de cuidador d'una plantació de marihuana interior de 1.200 plantes, on també s'hi van trobar diversos elements destinats a aquest cultiu. L'estudi del consum d'electricitat de la nau industrial va evidenciar un frau de 35.000 euros.

Els detinguts van passar a disposició de l'Audiència Nacional, que va decretar l'ingrés a presó dels tres arrestats que tenien vigents les OEDE i estan a l'espera que es faci efectiva l'ordre d'extradició a Alemanya. El quart detingut va quedar en llibertat amb càrrecs.