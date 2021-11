UGT reclama flexibilitzar els ERTO per protegir llocs de treball a la indústria de la Conca de Barberà

El sindicat reitera la defensa per derogar la reforma laboral i titlla de «picabaralla absurda» el debat generat

Actualitzada 09/11/2021 a les 12:22

UGT ha reclamat flexibilitzar els ERTO per protegir les plantilles del sector industrial a la Conca de Barberà. El secretari general d'UGT, Camil Ros, ha defensat aquest dimarts des de Montblanc aquesta mesura per al sector, davant la crisi de subministrament de components. Per a Ros, s'ha aplicat una «política industrial errònia» i ha reivindicat mesures de suport per mantenir les plantilles a través del pacte industrial de Catalunya. Segons el secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort, la flexibilitat dels ERTO és «una garantia» per recuperar l'impuls industrial del territori. El sindicat ha reiterat la defensa de la derogació de la reforma laboral i ha titllat de «picabaralla absurda» el debat polític generat.