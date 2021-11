Torredembarra ja compta amb punts wifi d'accés obert i gratuït en espais públics

Aquest servei s'emmarca en el projecte WiFi4EU que subvenciona la Unió Europea

Actualitzada 09/11/2021 a les 10:58

Torredembarra ja compta amb punts wifi d'accés obert i gratuït ens espais públics del municipi: la Zona Esportiva Municipal, l'interior de l'edifici del Castell (seu de l'Ajuntament) i la plaça del Castell que abasta una part de l'aparcament de Mañé i Flaquer (que acull els dimarts el mercadet setmanal).Aquest servei de connexions puntuals i de qualitat en espais públics del municipi de manera gratuïta i oberta a tothom s'emmarca en el projecte WiFi4EU que subvenciona la Unió Europea. En aquest sentit, l'Ajuntament de Torredembarra va ser beneficiari de la primera convocatòria del projecte europeu WiFi4EU de la Unió Europea, que atorga uns bons de 15.000 € per a dur a terme el desplegament. La Unió Europea lliurarà directament aquests bons a l'empresa certificada com a instal·lador europeu que el municipi hagi assignat. La resta de l'import el finança l'Ajuntament.L'empresa Telex Integració de Xarxa, SL va resultar l'adjudicatària del procés de licitació del subministrament i instal·lació de punts d'accés, manteniment i connexió a internet d'alta capacitat en l'àmbit del projecte WiFi4EU per un import total de 16.378,75 € (IVA inclòs).