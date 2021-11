Salou inicia els tràmits per implantar una àrea d'equipaments que inclourà els futurs camps de futbol municipals

Aquesta àrea se situarà al voltant de l'estació de ferrocarril actual

Actualitzada 09/11/2021 a les 17:51

L'Ajuntament de Salou inicia els tràmits per poder contractar els treballs per dur a terme la redacció del planejament que permeti, posteriorment, adquirir els terrenys per fer possible la construcció de tres equipaments importants: el complex esportiu, que acollirà els futurs camps de futbol; l'estació d'autobusos i un aparcament dissuassiu.

La Junta de Govern Local aprovarà, properament, un plec de condicions per licitar l'encàrrec de portar a terme un pla especial per delimitar l'àrea dels esmentats equipaments.

El nous camps de futbol estaran integrats en una àrea de 9,5 hectàrees, que es preveu començar a construir a principis de 2023, per tal de que entrin en servei el mes de setembre de 2023. Durant l'any 2022 es durà a terme la tramitació urbanística.





Per la seva banda, l'alcalde Pere Granados afirma que «el nostre municipi guanyarà molt amb els nous camps esportius, que donaran bona cobertura a tota l'activitat que es genera al seu voltant; una aposta de present i de futur, tenint en compte que les actuals instal·lacions esportives, per la seva ubicació, no són compatibles amb l'endegament del Barranc de Barenys». Segons ha argumentat el regidor de Territori i d'Habitatge, Marc Montagut, «el camp de futbol actual s'ha de treure de la ubicació on es troba ara, ja que l'endegament del Barranc de Barenys, a càrrec de l'ACA, afecta l'equipament». Així mateix, aquella zona és inundable, i, per tant, s'ha de determinar un nou emplaçament definitiu, que, en aquest cas, seria al voltant de l'estació nova de ferrocarril i al final del passeig del 30 d'Octubre.Per la seva banda, l'alcalde Pere Granados afirma que «el nostre municipi guanyarà molt amb els nous camps esportius, que donaran bona cobertura a tota l'activitat que es genera al seu voltant; una aposta de present i de futur, tenint en compte que les actuals instal·lacions esportives, per la seva ubicació, no són compatibles amb l'endegament del Barranc de Barenys».

La inversió prevista és de 2,5 milions d'euros. L'actual camp de futbol s'enderrocarà cap al juny de 2022.