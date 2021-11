Hormipresa tancarà el 2021 amb una facturació de 50 MEUR, un 40% més que l'any anterior

La companyia amb presència a l'Alt Camp i la Conca, fa una aposta decidida per donar una segona vida al formigó

Actualitzada 09/11/2021 a les 08:30

Hormipresa, empresa catalana del sector de la construcció, tancarà l'any 2021 amb una facturació de 50 milions d'euros, un 40% més que l'exercici anterior tot i la pandèmia de covid-19. La companyia no s'ha vist afectada per la crisi sanitària però es ressent de la de matèries primeres. L'empresa, amb centres de producció al Pla de Santa Maria (Tarragona) i a Puertollano (Ciudad Real), és líder en edificis industrials i cases prefabricades. Afincada des dels anys setanta a l'Alt Camp, vol expandir-se amb noves instal·lacions a la comarca veïna de la Conca de Barberà. En una entrevista a l'ACN, el director comercial d'Hormipresa Industrial parla dels plans de futur de l'empresa. Hi ha una aposta decidida per donar una segona vida al formigó.Els plans de futur d'Hormipresa passen per avançar cap a l'economia circular amb l'optimització dels recursos, el reciclatge i la sostenibilitat. En ambdós centres de producció es converteixen les restes de formigó en un nou àrid, destinat a nous usos. «Això fa cinc anys no es feia, i nosaltres ho potenciem cada vegada més; de les restes que reciclem, tant de ferro com formigó, es reaprofita tot al 100%, de forma directa a fàbrica, o indirecta per part d'un tercer», afirma Josep Maria Marimon, director comercial d'Hormipresa Industrial.La fàbrica del Pla té 120.000 mde superfície i un espai construït de 25.000 m, amb més de 200 treballadors. És la primera i més gran de la companyia. Cada any s'hi fan inversions de millora i automatització, si bé ja no pot créixer més -la de Puertollano, més reduïda, té més potencial de creixement. Diàriament n'entren i en surten una cinquantena de camions. Se subministren una àmplia gamma de productes als clients -constructores, promotores, etc-, d'Espanya, Portugal i sud de França. A França s'hi exporta el 20% del material fabricat.Al llarg del temps, l'empresa s'ha anat especialitzant en la fabricació de tot tipus d'elements prefabricats de formigó i plaques alveolars, entre d'altres, per donar servei a obres d'aparcaments, naus industrials, centres comercials, logístics, esportius, sanitaris, etc. Amb material d'Hormipresa s'ha construït l'edifici polivalent de l'Hospital de Bellvitge per acollir les urgències de covid-19 i, properament, el del Parc Taulí de Sabadell. També subministra per a obra pública, com soterraments de grans vies, tant en carreteres com ferrocarrils o fluvials.L'altra gran línia de negoci de la companyia és Hormipresa Living. L'empresa porta gairebé mig segle construint cases prefabricades que entrega, en aquest cas, al client final. «Amb claus en mà», afirma Marimon. El principal mercat és Barcelona, Costa mediterrània i les Illes Balears. Però també tenen projectes a Madrid, Marbella, Portugal i el sud de França. Actualment tenen en marxa uns 90 projectes, en diferents etapes del procés. Per donar resposta a la demanda, Hormipresa acaba de comprar una parcel·la a Montblanc.L'Ajuntament de Montblanc, a través d'un comunicat, ha informat de l'operació, expressant la seva satisfacció per l'arribada, en un futur, de l'empresa. Es tracta d'una finca de més de 10.000 mubicada al polígon industrial dels Plans d'en Jordi, al nord-oest del terme. És una parcel·la que pertanyia a l'Ajuntament, com a resulta de la cessió del desenvolupament del pa parcial. L'adquisició de la finca s'ha fet a través d'un procés d'alineació mitjançant concurs subhasta, segons fonts municipals. El valor total és de 347.000 euros.