Els pressupostos de la Generalitat del 2022 preveuen invertir 226 MEUR al Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona s'endú el 15,1% de les inversions previstes arreu del país. Per comarques, el Tarragonès és la que en surt més ben parada amb 180 MEUR, 120 dels quals són per als terrenys del CRT. La segueix el Baix Camp, amb 19,7 MEUR; l'Alt Camp amb 16,9 MEUR; el Priorat amb 5,5 MEUR i la Conca de Barberà, amb quasi 4 MEUR.El nou edifici de l'hospital Joan XXIII de Tarragona rebrà un impuls de 17,5 MEUR de cara al 2022. Els treballs està previst que s'allarguin diversos anys i el Govern ja ha fet una estimació dels diners que hi haurà de dedicar. Així, per al 2023 es contempla destinar-ne 26,4 MEUR; i el 2024 la xifra s'elevaria fins als 54,5 MEUR. Pel que fa a l'hospital que actualment està en funcionament, de cara l'any vinent s'hi dedicaran 1,8 MEUR en millores a l'UCI i a diagnòstic per la imatge. A la ciutat de Tarragona també destaquen els poc més de 5 MEUR per al Centre Penitenciari Obert de Tarragona, els 2 MEUR per acabar la nova escola Arrabassada o els 124.000 euros per a reparacions a la muralla romana.A la resta de la comarca s'han previst quasi 2,4 MEUR per a la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torredembarra i 2,7 MEUR per al nou institut de Roda de Barà. Alhora, hi haurà 3,1 MEUR per al nou col·lector de la Riera de Gaià del sistema de sanejament d'Altafulla; 1,7 MEUR per a col·lectors d'aigües a Salou i 1,3 MEUR per a l'adequació de l'emissari submarí per al desguàs d'aigües residuals de Vila-seca i Salou. Així mateix, es destinaran 4,7 MEUR al cens emfitèutic –una fórmula de pagament ajornada que no es comptabilitza com a deute convencional- de l'autovia entre Tarragona i Salou.Al Baix Camp, més enllà de la partida per a millores a l'hospital Sant Joan de Reus, també hi haurà 1,5 MEUR per a un nou laboratori de recerca de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili que s'instal·larà al mateix hospital. A més, la nova escola de Maspujols es finançarà amb 4 MEUR, als quals s'hi afegiran 1,7 MEUR més el 2023. També es dedicaran 1,7 MEUR a l'ampliació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Riudoms.Pel que fa a l'Alt Camp, la principal inversió són els quasi 4 MEUR per a l'execució de les obres de modernització de reg a la zona dels torrents de Valls. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) també farà inversions milionàries a la comarca, amb la nova EDAR d'Alcover (2,7 MEUR), obres a l'EDAR de Vallmoll (2,4 MEUR) i millores al sistema de sanejament de Puigpelat (2,6 MEUR). En carreteres, es destinaran 475.000 a la C-51 al terme de Vila-rodona.Finalment, a la Conca de Barberà i al Priorat el gruix de les partides se l'enduen la conservació de carreteres. Tot i això, el Govern ha previst destinar 900.000 euros a actuacions a la Logis Montblanc. Una partida que el 2023 està previst que sigui de 4 MEUR, i de 9,8 MEUR el 2024. Al Priorat també destaquen els 1,8 MEUR d'inversió per al sistema de sanejament de Cabacés i els 925.000 euros per a la restauració de l'església de la cartoixa d'Escaladei, a la Morera de Montsant.