El Consorci d'Aigües de Tarragona refà preventivament dos trams de la canonada a l'Ampolla i l'Ametlla de Mar

El projecte per instal·lar fibra òptica l'any que ve a la canonada principal del CAT ha precipitat que es restitueixin dos trams de l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, com ha explicat a l'ACN el gerent del Consorci, Josep Xavier Pujol. El projecte es va adjudicar aquest mes d'octubre i la fibra per monitoritzar en continu 85 quilòmetres de la canonada es desplegarà a mitjans de l'any que ve. Si aquests trams donen problemes més endavant, «suposaria un hàndicap treure'ls amb la fibra dins». «No és impossible, però té unes connexions més dificultoses. Hem preferit treure'ls abans», ha apuntat Pujol.L'actuació per refer aquests dos nous trams inclou també la instal·lació d'un cabalímetre nou i estarà llesta abans de final d'any.La diagnosi que es va fer el juny del 2020 va identificar trenta-tres tubs, un 0,3%, amb alguna patologia, però cinc es van canviar d'urgència per evitar incidents com el patit a l'Ampolla, el gener de l'any passat, quan un fragment es va trencar.