El cicle menstrual surt del calaix

Els Calendaris Menstruals Atlanta són un projecte impulsat per un grup de dones del Camp de Tarragona

Actualitzada 08/11/2021 a les 20:46

El Calendari Menstrual Atlanta es compon per dotze diagrames, un per mes, que permeten anotar el registre de la menstruació. És a dir, dels dies de sagnat. Però, a més, s'hi pot escriure com ens sentim física i emocionalment cada dia, i també incorpora el cicle lunar, per tal de comprovar les sincronies amb la nostra pròpia biologia.

Al darrere d'aquesta idea hi ha Fanny Ulldemolins, educadora sexual i menstrual, i les il·lustradores Berta Artigal, Tati Ayala, Alina Ballester i Laia Toldrà. El projecte, explica la Laia, va arrencar l'any passat amb un primer calendari menstrual: «Va tenir molt d'èxit i va donar a lloc a espais de trobada que ens van servir per rebre un feedback molt interessant, a partir del qual hem plantejat els productes d'aquest any». És per això que, si l'any anterior el Calendari Menstrual Atlanta oferia suggeriments per acompanyar el cicle menstrual amb plantes medicinals, aquest 2022 incorpora receptes i informacions per identificar els millors aliments i àpats que poden acompanyar les fases menstruals, gràcies al treball de la nutricionista Sandra Soñer. Una altra novetat d'aquest any és el Calendari Menarquia, un producte destinat a les joves que acaben d'experimentar la seva primera menstruació o estan a prop de fer-ho. A més dels diagrames per fer els registres, aquesta eina inclou informacions bàsiques i didàctiques sobre el funcionament del cicle menstrual, els ovaris, les hormones, els canvis físics i emocionals i la descoberta sana de la sexualitat.

Tot plegat, està delicadament dissenyat per Lorella Abbona i acompanyat amb dibuixos que, més enllà d'il·lustrar cadascun dels mesos, estan pensats perquè també puguin ser emmarcats.

«Conèixer els nostres patrons cíclics ens empodera i ens permet integrar cada fase de la millor manera en el nostre dia a dia», subratlla la Laia, qui afegeix que la voluntat de les emprenedores és que els calendaris tinguin un format molt visual i es pugui penjar a l'habitació o al lavabo, en un espai íntim però a la vista, i d'aquesta manera fer visible «aquest vehicle empoderador i femení per excel·lència».

El Projecte Atlanta es defineix com Una iniciativa feta per dones i per a dones, i està basat en tres pilars: el cicle menstrual, la connexió amb la natura i la creativitat. Totes les persones que hi ha al darrere són del Camp de Tarragona, per bé que la llavor, assenyalen, és a Valls, ciutat on viuen la majoria d'elles.

Per tal de tirar endavant la iniciativa, les impulsores del Projecte Atlanta han posat en marxa una campanya de micromecenatge amb aportacions que van des dels 5 euros fins als 200 euros (aquestes últimes estan adreçades a botigues i venedores). Les recompenses són els mateixos calendaris, a més de regals extra com ara làmines amb les il·lustracions o llibretes. La voluntat d'Atlanta és imprimir tot el material en català i en castellà, per tal cadascú pugui escollir la seva llengua.