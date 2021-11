Deu disciplines de la URV se situen entre les millors del món segons el Times Higher Education 2022

El rànquing pondera els resultats a partir de 13 indicadors corresponents a les àrees de docència; recerca, citacions, internacionalització i transferència

Actualitzada 09/11/2021 a les 11:53

Times Higher Education (THE) ha fet públics els rànquings en què destaca les millors universitats del món en 11 disciplines. La URV hi és present en deu d'aquestes. Depenent de cada disciplina hi apareix un nombre diferent d'universitats en la classificació. Així, mentre que a Ciències Físiques n'hi ha 1227, la que en té més de llistades, a Psicologia n'hi ha pràcticament la meitat, 568. Aquesta ha estat l'edició que ha incorporat més institucions al rànquing, més de 1.600.

En comparació amb la resta d'universitats de l'Estat espanyol, les disciplines més ben posicionades són Enginyeria i Tecnologia on la URV es troba en tercera posició, la mateixa que comparteix amb cinc universitats més, i Ciències de la Vida i Ciències Físiques, en quarta posició.

Àmbit Posició global Total d'universitats al rànquing Posició a l'estat espanyol Arts i Humanitats 251-300 606 7a Ciències Socials 301-400 870 5a Economia i Negocis 601+ 795 24a Educació 401-500 597 18a Ciències de la Computació 601-800 891 16a Enginyeria 401-500 1.188 3a Ciències de la Vida 301-400 972 4a Ciències Físiques 301-400 1.227 4a Psicologia 301-400 568 8a Clínic, Preclínic i Salut 601+ 925 18a

Aquest rànquing per àmbits de coneixements utilitza el mateix sistema de ponderació que el rànquing general de THE, a partir de 13 indicadors corresponents a cinc grans àrees: Docència; Recerca; Citacions; Internacionalització i Transferència.

Per veure tots els rànquings per disciplines podeu accedir aquí