Fins al moment se'ls atribueixen nou robatoris, alguns al Baix Camp

Actualitzada 09/11/2021 a les 08:13

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de les Regions Policials Metropolitana Sud i Metropolitana Nord han detingut, en el marc d'una investigació conjunta, tres persones, d'entre 28 i 43 anys i nacionalitat romanesa, per la seva presumpta relació amb nou robatoris amb força comesos en diversos centres esportius dedicats a la pràctica del pàdel, tennis i golf a diferents comarques de Catalunya.

La investigació es va iniciar fa uns mesos gràcies a la coordinació dels diferents grups especialitzats en robatoris amb força, que van detectar coincidències en fets que succeïen a la seva demarcació i que es repetien amb continuïtat.

Els robatoris tenien lloc en centres esportius ubicats en zones aïllades de nuclis urbans. Els assaltants sostreien tant els diners que trobaven als establiments, com la recaptació de les màquines de venda automàtica i els productes d'exposició, que venien a les botigues: jaquetes, samarretes, raquetes i d'altres elements de marques reconegudes i preus elevats, totes per a la pràctica d'esport.

Els investigadors van establir un patró comú d'actuació en què els detinguts recorrien grans distàncies fins a zones boscoses i discretes properes al seu objectiu per, un cop emparats en la foscor de la nit, aproximar-s'hi camp a través. Després de realitzar el robatori, esperaven al bosc o als vehicles, fins a l'inici de l'activitat quotidiana i s'aprofitaven de l'augment dels desplaçaments de vehicles durant aquestes hores per passar desapercebuts i evitar que els aturessin en algun control policial.

La matinada del 4 de novembre, quan s'havien reunit indicis suficients com per atribuir l'autoria nou fets delictius, es va muntar un operatiu policial per detectar-los i detenir-los. Durant la fase de vigilància els investigadors van veure com s'adreçaven a un club de pàdel d'Alella i accedien a una zona boscosa, tal i com havien observat en d'altres ocasions i els van perdre de vista momentàniament.

El dispositiu va continuar actiu fins a primera hora del dia, moment en què van detectar els investigats mentre pujaven als vehicles i tornaven al seu domicili. Un cop allà, els van detenir in fraganti, en possessió del botí que acabaven de sostreure.

Posteriorment, van fer una entrada i perquisició amb autorització judicial al domicili dels detinguts on hi van trobar un seguit d'objectes i peces de roba valorats en 4.000 euros i 8.000 euros més en efectiu, provinents dels clubs on havien robat.

Als detinguts, que conformaven un grup molt actiu que actuava a les comarques del Baix Llobregat, Maresme, Baix Empordà, Osona i Baix Camp, entre d'altres, se'ls atribueixen nou robatoris en establiments d'aquest sector a Catalunya. No es descarta que puguin estar implicats amb més fets delictius.

Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 6 de novembre davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs i obligació de personar-se quinzenalment davant del Jutjat.