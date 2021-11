Segueixen empitjorant les dades epidemiològiques a l'Ebre on el risc de rebrot s'enfila fins als 163 punts i la Rt és d'1,22

En la jornada d'ahir es van detectar 60 nous casos positius al territori

Actualitzada 08/11/2021 a les 10:36

La situació a Catalunya

L'Rt puja quatre centèsimes a Catalunya i se situa en l'1,17, mentre que el risc de rebrot s'incrementa en quatre punts i ara és de 62. El Departament de Salut ha declarat 4 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (321), però els mateixos crítics a l'UCI (79). En paral·lel, s'han notificat 472 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 929.006. En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.033. El 2,31% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 56,78 a 59,32, mentre que a 7 dies ho fa de 30,77 a 31,8.

La demarcació de Tarragona celebra una nova jornada sense defuncions. Per tant, segons les últimes dades atorgades pel Departament de Salut, el Camp de Tarragona manté les 1.229 defuncions i l'Ebre les 191 des de l'inici de la pandèmia.En la jornada d'ahir es van detectar 60 nous casos positius al territori, el Camp registra 32 positius que s'acumulen als 63.751 des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han detectat 28 casos per proves PCR o Test d'Antígens que se sumen als 15.555 totals.Pel que fa a les dades epidemiològiques, les Terres de l'Ebre presenten una clara tendència a l'alça, el risc de rebrot ha augmentat 15 punts respecte ahir i se situa en 136, la velocitat de propagació del virus (Rt) també augmenta i avui és de 1,22 punts. En canvi el Camp de Tarragona es manté estable amb una taxa de risc de rebrot de 42 punts i la Rt amb 0,96 punts.Els hospitals de la demarcació es mantenen estables després d'una jornada amb un increment d'hospitalitzacions. El Camp de Tarragona resta 1 pacient a planta i acumula 23 totals. A les UCI del territori, en canvi, es mantenen els mateixos 11 crítics. A l'Ebre la situació torna a ser la contrària i els centres de salut de la zona avui hi ha 2 pacients ingressats més que ahir, 9 en total, mentre les UCI es mantenen en 3.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona, s'ha alentit considerablement. El territori suma un total de 593.819 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona n'hi ha 457.977 totalment vacunades (72,8%) i 153.842 a les Terres de l'Ebre. (74,4%). Pel que fa a dosis, el Camp de Tarragona registra 466.826 persones amb la primera dosi. 409.826 amb la segona i 19.653 amb la tercera. A les Terres de l'Ebre s'han posat 137.530 vacunes de la primera dosi, 123.197 la segona i 4.055 porten la tercera dosi de reforç.