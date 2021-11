Les vendes de Covestro creixen un 56% en el tercer trimestre d'enguany

Creixement sostenible

Projecte circular d'espumes

Els volums bàsics venuts per Covestro han augmentat lleugerament (0,8%) respecte al tercer trimestre de l'any passat, pels volums addicionals del negoci de resines i materials funcionals adquirit el passat mes d'abril, amb la compra de la Royal DSM, especialitzada en resines de revestiments. L'escassedat de productes per talls de producció imprevistos ha afectat el potencial de creixement, però la demanda ha estat «continua i robusta».Els resultats dels tres primers trimestres de l'any superen amb escreix els de l'any passat. Els volums bàsics venuts han crescut un 11,9% mentre que l'any passat van caure un 7,9% els nou primers mesos. Les vendes del grup han crescut un 50,2%, fins als 11.600 milions d'euros -7.700 milions d'euros el mateix període de 2020-. La rendibilitat econòmica s'ha triplicat fins als 2.400 milions d'euros i els ingressos nets han estat de 1.300 milions d'euros -147 milions el mateix període de l'any passat–.Amb aquestes xifres, Covestro ha revisat la previsió anual i anticipa assolir una rendibilitat econòmica d'entre 3.000 i 3.200 milions d'euros enguany i un rendiment del capital d'entre el 19 i el 21%. Per contra, per falta de productes, el creixement dels volums bàsics venuts no creixerà més del 10% o 12%.Covestro anticipa que tindrà més demanda en àmbits com la construcció energèticament eficient o la electromobilitat i reprendrà el projecte per construir una planta d'MDI suspès l'any passat. La nova planta es construirà als Estats Units o la Xina i podria començar a funcionar en 2026. S'hi desplegarà la tecnologia AdiP que usa al centre de Brunsbüttel d'Alemanya i que reduiria les emissions de CO₂ de la planta d'MDI fins al 35%.El grup també preveu invertir 1.000 milions d'euros en projectes d'economia circular durant deu anys, en especial per treballar amb matèries primeres alternatives, implantar reciclatge innovador, i energies renovables.Covestro treballa en un programa a llarg termini, amb 22 socis de 9 països, per tancar el cercle de materials per a espumes rígides de poliuretà i implantar un nou prototip a Europa. La iniciativa evitaria un milió de tones de residus i 2,9 milions de tones de CO₂. L'estalvi en els costos d'incineració seria de 150 milions d'euros anuals a partir de 2040.