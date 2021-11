La represa de la cultura i els castells per Santa Úrsula a Valls no afecta els indicadors de salut

L'índex de rebrot ha disminuït als nivells més baixos després de la celebració de la fira

Actualitzada 08/11/2021 a les 16:03

El conjunt d'activitats programades per la Fira de Santa Úrsula de Valls han estat del tot segures. Les dades d'evolució de la Covid-19 confirmen que el risc de rebrot no tan sols s'ha mantingut, sinó que s'ha reduït significativament fins a situar-se en els nivells més baixos des de l'inici de la pandèmia. D'aquesta manera, la Santa Úrsula vallenca que es va celebrar coincidint amb l'aixecament, just pocs dies abans, de gran part de les restriccions sanitàries, ha confirmat que la represa de l'activitat festiva i lúdica és segura.

Així, tant els actes de cultura popular -per Santa Úrsula es van poder viure les primeres cercaviles al carrer-, la diada castellera a la plaça del Blat sense límits de castellers i amb el públic dret, així com la fira d'atraccions o el conjunt de tots els actes programats, no han tingut cap impacte negatiu en els índex de transmissió de la pandèmia. De fet Valls arrencava Santa Úrsula amb uns índex de rebrot situats en el nivell de risc moderat, unes xifres molt similars a les que s'enregistraven en aquells moments al Camp de Tarragona i a Catalunya; poc després de la fira vallenca el risc de rebrot ja se situava en baix, on s'ha mantingut des d'aleshores.

Les últimes dades disponibles, corresponents al dia 4 de novembre, quan ja s'haurien de notar els efectes que hagués pogut tenir un increment de la transmissió de la malaltia per Santa Úrsula, es mantenen en la mateixa tònica i confirmen les dades positives, sempre molt inferiors a les del Camp de Tarragona i a les del conjunt de Catalunya. La represa de l'activitat castellera i de cultura popular tampoc ha tingut efectes en l'índex d'incidència acumulada a 7 dies, un dels principals indicadors de control de la pandèmia, que s'està mantenint en les últimes setmanes estable i, fins i tot disminuint al rang de «molt baix» des de la celebració de Santa Úrsula.