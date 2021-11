La Fiscalia arxiva el cas BCN World en no trobar indicis de delicte en el pla urbanístic

De moment les obres s'han endarrerit a 2023

La Fiscalia no ha trobat indicis de delicte en la tramitació del pla del Hard Rock de Salou, anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per tant s'han arxivat les diligències sobre el projecte urbanístic, informa el mitjà Crónica Global.El grup ecologista Gepec i Aturem BCN World va denunciar «irregularitats» en el pla urbanístic, van demanar a l'administració per quin motiu es va adjudicar el projecte a Hard Rock si l'empresa no podia acreditar que disposava dels terrenys, una condició clau per guanyar el concurs, també denunciaven ajornaments irregulars dels tràmits. Finalment Incasòl va avançar els diners per a comprar els terrenys.Ara la Fiscalia ha conclòs que la tramitació no va ser delictiva, tot i que de moment les obres s'han endarrerit a 2023.