Els treballadors del sector químic de Tarragona protagonitzen la nova campanya de l'AEQT

L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) posa en marxa des d'aquest dilluns 8 de novembre «La teva Química», una campanya de vídeos testimonials que dona la paraula als treballadors del sector petroquímic per explicar com és el seu dia a dia a la feina, quins productes s'hi fabriquen, com es treballen aspectes cabdals com la seguretat o l'impacte mediambiental, quines són les condicions laborals, quina formació cal per poder accedir a treballar-hi...