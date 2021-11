Els Pallaresos viatja al 1918 per rememorar l'obra de Josep Maria Jujol

Desenes d'activitats ambientades han omplert els carrers i espais emblemàtics del municipi

Passacarrers d'època, tallers d'escriptura amb ploma, recreacions de la cuina del 1918, mercats, concerts... són algunes de les activitats que s'han dut a terme aquest cap de setmana als Pallaresos per celebrar la culminació de les primeres Jornades de Divulgació Històrica Modernista del Camp de Tarragona amb el nom d'Els Pallaresos 1900. Un acte amb què el municipi ha volgut posar encara més en valor l'obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol al municipi, com l'edifici del Centre Jujol, on estava ubicat l'antic Ajuntament, l'escola municipal, la casa de Ca Andreu, la reixa de la casa de Can Solé, els altars, els laterals i el sagrari de l'església de Sant Salvador, així com la seva obra més coneguda, la Casa Bofarull.

Les Jornades, que han tingut l'any 1918 com a eix principal perquè va ser quan Jujol va rematar la torre-mirador de la Casa Bofarull amb un penell en forma d'àngel, han comptat amb la presència de més d'un centenar de persones que s'han caracteritzat per recrear l'època i tot un seguit de parades institucionals i lúdiques que han transformat el centre històric de la vila. Un acte que ja va iniciar-se el passat mes de setembre i que va ser un èxit.

En la culminació, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, més de 70 recreadors dels grups de recreació històrica modernista més importants de Catalunya, com els Retrofuturistes Nautilus, els Chamaleons Gang, els Modernistes de Badalona i el Grup Duellum, així com un nombrós grup de veïns i veïnes del poble i voltants han fet possible reviure aquell període del poble i del nostre país.

La programació va arrencar divendres i ha comptat amb actes com passacarrers d'època així com nombrosos tallers i recreacions com tallers de vitralls; de trencadís; d'escriptura amb ploma; la recreació didàctica d'una cuina de 1918; o la recreació de les dones anant al safareig. Sumat a això, també hi ha hagut dues exposicions, tres mercats (un modernista, un d'antiquaris i un d'entitats modernistes), visites guiades al patrimoni de Jujol, i concerts amb compositors i creadors del modernisme musical català.

Sobre les jornades, el regidor de Cultura i Patrimoni dels Pallaresos, Samuel Urbano, les ha valorat com a un «èxit absolut». Més encara per l'afluència. «Calculem que aproximadament han passat unes 4.000 persones pel municipi aquest cap de setmana, que per un municipi d'uns 5.000 habitants és una dada positiva. Per tant, hem assolit amb èxit les expectatives».

D'altra banda, el regidor ha valorat la rebuda de l'acte pels habitants del municipi, qui segons Urbano «tenen molt clar que voldran col·laborar amb les jornades de l'any que ve.

Manifest Jujolià

El record a Jujol també ha significat la creació del Manifest Jujolià que 24 ajuntaments del Camp de Tarragona, de Catalunya i de les Illes signaven dissabte per expressar «el compromís en tot el que representa el món que envolta l'obra de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol i Gibert», que va ser un artista polièdric i arquitecte brillant del segle XX. Amb ell, els ajuntaments es comprometen a promocionar i potenciar les obres de l'arquitecte.