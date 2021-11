Calafell acollirà el 15 de desembre la trobada de municipis que defensen un litoral sostenible

Serà la primera reunió presencial postpandèmia

Els representants municipals integrants de la Taula per un Litoral Sostenible han previst fer la primera trobada post-Covid el 15 de desembre de 10 a 14 hores a Calafell. Aquesta vegada l'equip redactor de l'informe 'Un litoral al límit', del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), farà una presentació d'aquesta diagnosi, es continuarà el debat per exposar objectius i estratègies, es farà l'explicació del projecte de recuperació dunar de Calafell i la visita a l'actual zona d'actuació i s'hi tractaran altres qüestions relacionades.El febrer de 2020 es va tenir la iniciativa de fomentar un punt de trobada de municipis litorals davant de la necessitat de tractar qüestions comunes per a la cura del litoral més enllà dels límits administratius, el Pacte de Coma-ruga.Primer van ser 11 municipis, des de Sitges fins a Tarragona, als quals posteriorment es van afegir poblacions fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.Són aproximadament 110 km de litoral compartint experiències, dubtes i inquietuds per mantenir l'ecosistema litoral com a barrera natural, espai de salut i socialització i atractiu turístic.