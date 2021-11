Un policia acaba jutjat per detenir a un jove que va demanar a dues nenes que anessin al lavabo amb ell a Salou

L'acusat l'ha denunciat per produir-li lesions lleus quan el va reduir

Actualitzada 07/11/2021 a les 12:18

Un jove de 22 anys va tenir una actitud sospitosa amb dues nenes de set en suggerir-los que li acompanyessin al bany. Això va fer saltar totes les alarmes per a un agent de Policia que no estava de servei i li va detenir, segons ha informat l'Heraldo de Aragón.El pròxim dia 17 de novembre, tots dos hauran d'acudir al jutjat per la denúncia que aquest presumpte pedòfil li va interposar a l'agent per lesions lleus quan li va reduir.No obstant això, no serà judicialitzat per l'actitud amb les menors, ja que el Jutjat d'Instrucció número 6 de Tarragona ha pres la decisió d'arxivar el cas.Aquests fets es van desenvolupar l'agost passat a la platja de Salou, on el Policia saragossà es trobava de vacances amb la seva família i un grup d'amics. Va ser llavors quan aquest jove es va acostar a la seva filla i a una amiga amb la qual estava jugant i banyant-se.«Estava tombat en una posició estranya i no se li veien les mans», va declarar l'agent. En la denúncia, va assegurar que, encara que no va arribar a tocar a les nenes, podria haver-se estat masturbant-se sota l'aigua.Això va alertar a les famílies i van decidir acostar-se més per a cerciorar-se que no succeïa gens estrany. «Llavors ell es va aixecar corrents i va tractar de marxar-se. Vaig preguntar a les nenes què volia aquest noi i elles van respondre que els havia dit que si s'anaven al lavabo amb ell», va relatar.L'agent va sortir corrent després d'ell, es va identificar com a Policia i li va retenir fins que els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc, envoltat de banyistes que li van increpar i van colpejar fins i tot.«Hi havia uns francesos que van començar a dir-li a crits pedòfil. De fet, ho vaig portar a un quiosquet a prop per a evitar que empitjorés la situació i esperar a la Policia en un lloc tranquil i lluny de les nenes i la família, que estaven afectades per l'ocorregut», va confessar.Aquest agent va ser jutjat en els pròxims dies per haver-li produït unes certes lesions durant la detenció. El jove tenia dues marques vermelles a l'esquena, en haver-li pressionat aquesta zona amb el genoll, els braços vermells i una ferida al coll.A més, ha justificat la seva actitud amb les menors assegurant que tan sols es va acostar per a «saludar-les de manera cordial i simpàtica» fins que un «senyor es va ficar a l'aigua i el va treure a la força».