Un incendi en un pis de Vila-seca acaba amb dos ferits, un dels quals un bomber

Un incendi en un pis de Vila-seca (Tarragonès) ha deixat dues persones ferides, una de les quals un bomber que havia acudit a sufocar el foc, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís de la incidència s'ha rebut a les 04.13 hores d'aquest diumenge en un edifici de sis plantes al passeig de Pau Casals, al nucli de la Pineda. Les flames afectaven completament un habitatge de la quarta planta i ha obligat a confinar els veïns de tota la finca.Un home ha estat evacuat al Joan XXIII amb intoxicació per fum i cremades a les mans, mentre que el bomber ha estat traslladat a Santa Tecla per estrès tèrmic. També va actuar la Policia Local de Vila-Seca que va ajudar amb el confinament dels veïns.En paral·lel, una residència d'Olot es va desallotjar anit per una alarma d'incendis provocada pel fum d'una pizzeria propera.