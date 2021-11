El risc de rebrot a Tarragona torna a baixar en una jornada amb només 25 nous positius en tota la demarcació

Els hospitals del Camp acumulen 4 nous pacients mentre que a l'Ebre la pressió es redueix

Actualitzada 07/11/2021 a les 10:46

Catalunya

La demarcació de Tarragona celebra una nova jornada sense defuncions i amb només 25 nous positius en tot el territori. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut, el Camp de Tarragona manté les 1.229 defuncions i l'Ebre les 191 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa al nombre de contagis, el Camp registra 14 positius que s'acumulen als 63.733 des de l'inici de la pandèmia i el risc de rebrot torna a baixar i se situa a 43 punts, risc moderat. L'altra cara de la moneda hi és a l'Ebre, on s'han detectat 11 positius que se sumen als 15.538 totals mentre que el risc de rebrot, en canvi, puja un punt i es manté en una situació de risc elevada.Els hospitals de la demarcació notifiquen moviment després d'una jornada de treva. El Camp de Tarragona suma 4 nous pacients a planta i acumula 24 totals. A les UCI del territori, en canvi, es mantenen els mateixos 11 crítics. A l'Ebre la situació torna a ser la contrària i els centres de salut de la zona donen l'alta a dos pacients, situant-se amb 7 ingressats a planta i 3 crítics a les UCI.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona, però s'ha alentit considerablement. El territori suma un total de 593.815 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 457.973 totalment vacunades i 135.842 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 10 primeres dosis i 11 segones dosis. Això fa que 466.019 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 409.824 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 32 persones que se sumen al total de 19.653 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 5 amb la primera dosi, deixant un total de 137.530 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 123.197 persones, 6 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 4 persones que se sumen al total de 4.055 que ja tenen la dosi de reforç.L'Rt baixa una centèsima a Catalunya i se situa en l'1,13, mentre que el risc de rebrot puja un punt i ara és de 62. El Departament de Salut ha declarat 5 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (317), però 6 crítics menys a l'UCI (79). En paral·lel, s'han notificat 270 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 928.534. En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.033. El 2,25% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja lleugerament de 55,67 a 56,78, mentre que a 7 dies ho fa de 29,58 a 30,77.