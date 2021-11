El Cap Salou comptarà amb un nou col·lector de clavegueram

Aquests treballs permetran impulsar les aigües residuals a la depuradora i així evitar abocar-les al mar

Les obres al Cap Salou inclouran un nou col·lector de clavegueram per a la zona. Actualment, l'Ajuntament del municipi jaha informat que la primera fase ja es troba en marxa, actuant des dels carrers Pins del Cintet fins al carrer de la Punta del Cavall. Aquestes obres es duran a terme en diverses fases que acabarán afectant els carers que van des de la platja de Cala Crancs i des de Maripins, fins a la rotonda del Pla de Maset, amb el Camí del Racó.Aquesta actuació es troba inclosa al Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016-2021), i va a càrrec del Departament de Projectes i Obres de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).Actualment, les aigües residuals de la zona es concentren a l'estació de bombament de cala Crancs on, després de passar per un tamís de fins, són enviades al mar, a través d'un emissari submarí de 1.612m de longitud.Les obres previstes consisteixen en l'adaptació de l'estació de bombament per tal de poder impulsar aquesta aigua residual aigües amunt, fins a l'estació depuradora de Vila-seca i Salou; i, d'aquesta manera, l'emissari passarà a funcionar, només, en cas d'emergència, pel que es deixarà d'abocar al medi marí les aigües residuals del sector de cala Crancs.El col·lector que impulsarà aquestes aigües residuals tindrà una longitud de 637,57m, s'iniciarà a l'estació de bombament i recorrerà el carrers dels Pins del Cintet, Cala Crancs, Punta del Cavall i carretera del Far, fins a un pou de trencament, que se situarà a la cruïlla de la carretera del Far, amb la Carretera de la Costa.La primera fase de l'actuació durarà fins el 19 de novembre. Quan aquest tram finalitzi, les obres continuaran pel tram de Maripins, la Carretera del Far, la Carretera de la Costa, i el Camí del Racó.Mentre es realitzen aquestes actuacions, estarà prohibit estacionar als carrers on s'està duent a terme l'obra, i hi haurà afectacions al sentit del trànsit. Tanmateix, es garanteix el pas de vehicles, ja sigui amb un sol carril de circulació o col·locant semàfors; i, en alguns altres trams, es posen a disposició de la ciutadania vies alternatives que s'informaran a través de senyalització excepcional. També es permetrà l'entrada i sortida de pàrquings privats de les comunitats veïnals.Així mateix, cal destacar que els treballs es realitzen, exclusivament, a la calçada, deixant lliures les voreres per a la circulació de vianants.