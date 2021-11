El risc de nivell 1 es mantindrà durant total a jornada

Actualitzada 06/11/2021 a les 11:31

Protecció civil alerta que es preveu un fort onatge a tot el litoral català durant la jornada d'aquest dissabte. Pel que fa a la costa de les comarques tarragonines, el nivell es mantindrà en alerta moderada durant tota la jornada.El nivell d'alerta per prevenció s'ha activat al Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i el Montsià i es mantindrà durant tota la jornada. Des de Protecció Civil aconsellen a la ciutadania no accedir a llocs on les ones puguin trencar amb força per evitar accidents.Segons informa Protecció Civil, l'alerta es mantindrà aquest diumenge només al Baix Ebre i el Montsià.