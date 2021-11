La covid dona una treva a la demarcació de Tarragona en una jornada sense defuncions ni nous ingressats als hospitals

Aquesta jornada s'han registrat 48 positius al Camp de Tarragona i 14 a les Terres de l'Ebre

Catalunya

La demarcació de Tarragona respira una jornada més on la covid-19 dona una petita treva pel que fa a defuncions i pressió hospitalària. Segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut, el Camp de Tarragona manté les 1.229 defuncions i les Terres de l'Ebre les 191 des de l'inici de la pandèmia.Als hospitals del Territori les xifres tampoc varien gaire respecte a l'anterior jornada. Al Camp hi ha 20 ingressats a planta mentre que els crítics a les UCI són 11, totes dues dades idèntiques al dia anterior. L'Ebre, en canvi, els ingressats a planta baixen a 9 (-2) mentre que les UCI mantenen els 3 crítics.Pel que fa al ritme de contagis, la demarcació de Tarragona ha detectat en una jornada un total de 62 casos. El Camp ha detectat 48 casos que se sumen als 63.719. El ritme de rebrot puja 2 punts, però es manté en una situació de risc moderat de 45. A l'Ebre han registrat 14 casos que s'acumulen als 15.527 totals des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot al territori es manté elevat amb 120 punts, 14 més que l'anterior jornada.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 593.786 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 457.953 totalment vacunades i 135.833 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 56 primeres dosis i 221 segones dosis. Això fa que 466.009 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 409.813 persones. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 1.914 persones que se sumen al total de 19.621 que ja tenen la dosi de reforç.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 104 amb la primera dosi, deixant un total de 137.525 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 123.191 persones, 80 més respecte a les dades anteriors. Pel que fa a la tercera dosi, s'ha administrat a 444 persones que se sumen al total de 4.051 que ja tenen la dosi de reforç.L'Rt es manté a 1,14 a Catalunya, mentre que el risc de rebrot puja cinc punts i ara és de 61. El Departament de Salut ha declarat 12 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (312), però 7 crítics més a l'UCI (85). En paral·lel, s'han notificat 568 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 928.264. En les darreres hores s'han notificat dues morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.033. El 2,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja lleugerament de 51,11 a 55,67, mentre que a 7 dies ho fa de 25,18 a 29,58.