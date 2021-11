Representants d'ajuntaments de 24 municipis han signat un Manifest Jujolià als Pallaresos

24 ajuntaments del Camp de Tarragona, de Catalunya i de les Illes han signat un Manifest Jujolià aquest dissabte als Pallaresos, on tenen lloc aquest cap de setmana les I Jornades Modernistes del Camp de Tarragona amb presència de més d'un centenar de persones que s'han caracteritzat per a recrear l'època i tot un seguit de parades institucionals i lúdiques que han transformat el centre històric de la vila.El Manifest, promogut per l'Ajuntament dels Pallaresos, ha aconseguit reunir en una taula al Centre Jujol els consistoris de les poblacions en les quals l'arquitecte i artista va deixar empremta, a més de representants de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona. Segons l'alcalde, Xavier Marcos, «l'abast del manifest passa per involucrat totes les localitats jujolianes per augmentar la visibilitat de Jujol i la seva obra arreu del territori i del país, a més internacionalment».En el document, els ajuntaments jujolians volen expressar «el compromís en tot el que representa el món que envolta l'obra de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol i Gibert», que va ser un artista polièdric i arquitecte brillant del segle XX. Va treballar al nostre país, i també a escala internacional, «amb una obra excepcional, de la qual ens queda molt treball de recerca i divulgació per fer, de tal manera que Jujol i la seva obra siguin conegudes àmpliament».Amb aquest manifest, els ajuntaments signants es comprometen a promocionar i potenciar les obres de l'arquitecte tarragoní, a més de conservar-les adequadament. «Hem de fer valdre, tots plegats, l'arquitectura jujoliana i hem de marcar les línies mestres per tal de preservar aquest patrimoni i trobar uns punts en comú que determinin el lloc que Jujol ha de tenir en l'arquitectura actual». «Aquest és el nostre objectiu i desig! JUJOLIEM EL MÓN!», acaba el text.