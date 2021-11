Vila-seca exposa l'obra de Clarà

Aquest dijous s'ha inaugurat al Castell una exposició amb una seixantena d'obres de l'escultor

Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878-Barcelona, 1958) és considerat uns dels artistes catalans més importants del segle XX i amb una major projecció internacional. La seva obra, centrada en l'escultura, se sol definir com a sòlida i elegant.

Des d'aquest mateix dijous, el Castell de Vila-seca acull l'exposició Josep Clarà i l'univers mediterrani, on es mostren una seixantena d'obres creades per l'artista entre 1898 i 1958, sobretot escultures, però també dibuixos i pintures. L'exposició és una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-seca en col·laboració amb la Fundació Vila Casas, i aquest dijous els seus representants es van donar cita al Castell per fer-ne la inauguració oficial. L'acte va anar a càrrec de Pere Segura, alcalde de Vila-seca, Natàlia Chocarro, assessora d'art de presidència de la Fundació Vila Casas, Manuela Moya, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-seca, i Cristina Rodríguez, comissària de l'exposició. També hi van ser presents el president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila Casas, i el seu director d'art, Àlex Susanna.

La mostra es planteja en set àmbits expositius: Vers la Mediterrània, Clarà al taller, Natura ideal, Constel·lació d'afinitats, Col·leccionisme i encàrrec, La poètica del monument i El desaparegut Museu Clarà, mostrant d'aquesta manera no només l'obra de Clarà sinó també el seu procés creatiu, el seu univers humà i els engranatges del món de l'art a través de la seva relació amb altres artistes, la recepció ciutadana i la crítica de l'obra.

Josep Clarà partia de la convicció que l'art ha d'estar sempre al servei de l'expressió de la bellesa. Aquest pensament es manifesta en peces com Joventut, Èxtasi o La deessa, totes tres exposades al Castell.

Josep Clarà i l'univers mediterrani es pot visitar fins al 5 de juny de 2022. L'horari d'obertura del Castell de Vila-seca és dijous i divendres de 10 a 14h; dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 20; i diumenges i festius de 10 a 14h. A més, els dissabtes i els diumenges es fan visites guiades a les 12 del migdia. El preu de l'entrada general és de 3 euros, i inclou també la visita al Castell de Vila-seca (preu reduït: 1 euro). Per als menors de 18 anys l'entrada és gratuïta.