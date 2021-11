La província de Tarragona registra 115 nous casos de covid-19 en les últimes 24 hores

El risc de rebrot puja 10 punts a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 05/11/2021 a les 15:13

La situació a Catalunya

L'Rt baixa dues centèsimes a Catalunya i se situa en 1,14, mentre que el risc de rebrot disminueix tres punts i ara és de 56. El Departament de Salut ha declarat 3 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (324) i un crític menys a l'UCI (78). En paral·lel, s'han notificat 797 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 927.696. En les darreres hores s'han notificat tres morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.031. L'1,85% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 53,45 a 51,11, mentre que a 7 dies ho fa de 28,56 a 25,18.

S'estabilitzen les dades de casos de covid-19 a la província de Tarragona, on el Departament de Salut no ha notificat cap defunció per covid-19. Així, el Camp de Tarragona acumula un total de 1.229 defuncions durant la pandèmia i les Terres de l'Ebre 191.La xifra de detecció de nous casos ha augmentat considerablement respecte a les dades dels darrers dies, en total s'han detectat 115 nous contagis, i el nombre total de contagis durant aquests mesos de pandèmia és de 79.184. A les comarques tarragonines se n'han notificat 63 amb proves PCR o Test d'Antígens, el còmput total és de 63.671. Les comarques ebrenques sumen 52 nous positius i la xifra total s'eleva a 15.513.Pel que fa a les dades epidemiològiques, a Tarragona es manté el risc de rebrot en 43 punts, mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) és de 0,94, dues centèssimes més que ahir. A les Terres de l'Ebre continua pujant la xifra i avui el risc de rebrot se situa en 106 punts, 10 més que ahir, i la Rt també puja fins a 1.Les dades relacionades amb la pressió hospitalària a la província registren una millora. A Tarragona hi ha 20 malalts per covid-19 a planta, 6 menys que ahir, però les UCI en registren un més, arribant als 11. A l'Ebre hi ha un pacient més a planta, 11 en total, i els llits d'UCI ocupats per pacients amb coronavirus baixa i se situa en 3.Finalment pel que fa al procés de vacunació, les xifres comencen a millorar força. En total 592.820 persones a la província ja tenen la pauta completa, d'aquestes, 457.234 pertanyen al Camp (73,6%) i 135.586 a l'Ebre (75,7%). A les comarques de Tarragona 465.953 tenen la primera dosi, 409.592 la segona i les terceres dosis s'han posat a 17.707 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 137.421 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 123.111 amb la segona i 3.607 amb la tercera.