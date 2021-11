L'Espluga de Francolí salva de l'oblit un piano de cua Peyel de Lucia Wild, esposa del polític català Ventura i Gassol

El Casal de l'Espluga i la regidoria de cultura de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí salven de l'oblit un piano de cua Peyel de Llúcia Wild, esposa del polític català Ventura i Gassol. Aquest es trobava en dependències municipals des de fa dècades, en una situació delicada. A iniciativa de la regidoria de cultura i amb l'acord amb l'entitat espluguina del Casal de l'Espluga, han fet efectiva la donació al Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. Des del servei de conservació del Museu, s'ha fet l'assessorament i acompanyament per a efectuar la donació d'aquesta peça d'alt interès patrimonial.L'ingrés al Museu suposa que la peça passi a un espai controlat i especialitzat que garanteixi la seva conservació i preservació. Amb el temps, la peça s'havia anat deteriorant, de manera que era necessari assegurar que un organisme dedicat a la salvaguarda del patrimoni se'n fes càrrec i en garantís els tractaments necessaris per a la seva pervivència.Es tracta del piano de Lucia Wild, esposa en segones núpcies de Ventura i Gassol, els quals van fer la donació al Casal de l'Espluga com a mostra d'agraïment per haver-los acollit a l'Hostal del Senglar després del seu exili i amb el propòsit d'impulsar l'Escola de Música del municipi. Ventura i Gassol va ser ministre de Cultura entre 1932 i 1936, durant els governs de Francesc Macià i de Lluís Companys. Després de la Guerra Civil Espanyola, va exiliar-se a França, i no va tornar a Catalunya fins a l'any 1977. En el seu retorn a Catalunya, marcat per la manca de recursos, va ser Lluís Carulla qui hostejà a Ventura i Gassol i a Llúcia Wild a l'Hostal del Senglar del Casal de l'Espluga. Per agrair el gest al senyor Carulla, el matrimoni va fer la donació del piano de cua Peyel, propietat de la pianista Wild.Ara, el servei de conservació del Museu de la Vida Rural se n'encarregarà de la seva conservació, restauració i documentació, realitzant els tractaments curatius necessaris per a aturar les degradacions que l'han anat deteriorant i bastint-lo d'unes condicions òptimes de conservació preventiva, per tal d'assegurar-ne el correcte emmagatzematge a les dependències de la sala de reserva. També es duran a terme les tasques pertinents de documentació de la peça per tal d'incorporar-la a la col·lecció del Museu.