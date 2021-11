Tot a punt per a la Festa Major de Sant Martí d'Altafulla, que començarà aquest divendres

Amb el relaxament de les restriccions, es recupera la majoria d'actes tradicionals com la cercavila i els correfocs

Actualitzada 04/11/2021 a les 17:15

La regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Altafulla, que encapçala l'edil Àlex Cañas, ja ho té tot a punt per a la celebració de la Festa Major de Sant Martí, que donarà oficialment el tret de sortida aquest divendres 5 de novembre amb el pregó de festes que enguany ha recaigut en la jove xef Sara Nicolàs.

La trajectòria de l'altafullenca al capdavant del restaurant familiar Voramar Cal Vitali ha estat reconeguda en nombroses ocasions com ara amb el primer premi al millor arròs de tot l'Estat al 2017 o més recentment guanyant una de les edicions del programa televisiu 'Pop Up Xef'.

Un pregó que s'iniciarà a partir de les 19.45 hores des del balcó de l'Ajuntament d'Altafulla, a la plaça del Pou. Acte seguit es podrà gaudir d'un concert de gralles i de l'assaig dels Castellers d'Altafulla. Abans ja hi haurà hagut una conferència sobre els drets LGTBI i la inauguració de l'exposició col·lectiva del Cercle Artístic.

El regidor de Festes, Àlex Cañas, s'ha mostrat molt satisfet per recuperar la majoria d'actes tradicionals de la Festa Major i poder oferir diversitat de propostes lúdiques i culturals per a grans i petits gràcies al relaxament de les mesures restrictives per la Covid-19. Amb tot, des del consistori, es fa una crida a la responsabilitat per celebrar aquests actes amb la màxima seguretat.

La cercavila serà la gran protagonista dels actes previstos per aquest dissabte en un programa farcit d'activitats per a tots els públics. Sortiran, doncs, en comitiva i per diferents carrers de la vila, els elements del seguici popular d'Altafulla. Serà a partir de les 17.30 hores, des de la plaça del Pou. Tot seguit, ja a partir de les 20 hores serà moment del concert i ball al Parc del Comunidor amb l'Orquestra Welcome Band.

Abans, cita destacada també amb el nomenament de Joan Carnicer com a fill adoptiu de la vila, a les 12h a l'Era de l'Ixart, on també és previst un vermut musical a càrrec de l'Stromboli Jazz Band, que ens portaran els Castellers d'Altafulla. I els més petits de la casa també tindran el seu espai a la pineda de l'Era del Senyor amb una jornada matinal de dibuix organitzada pel Cercle Artístic.

Diumenge dia 7 destaca pel correfoc i els versots dels Diables Petits d'Altafulla, a partir de les 18h a la plaça del Pou. Al matí, els infants tenen una nova opció de passar-s'ho d'allò més bé amb l'espectacle infantil Xics'n'roll, a les 12h a l'envelat del Parc del Comunidor.

Una xerrada sobre Neus Català i una sessió de contacontes, dimarts i l'empalmada al Parc del Comunidor de dimecres, ens ajudaran a passar la setmana per arribar al dia gran de Sant Martí, dijous 11 de novembre.

Sant Martí es despertarà amb les matinades i a partir d'aquí se succeiran els actes, com l'esmorzar d'arengada per agafar forces per afrontar el pilar per les escales dels Castellers d'Altafulla, a les 10.30h. A les 11h, serà el torn de l'ofici solemne de Festa Major i la processó de Sant Martí, ja a partir de les 12h.

La tarda de la diada de Sant Martí estarà dedicada a la rua, la representació del ball de Sant Martí i l'acompanyament de vent i percussió dels alumnes de l'Escola de Música, que també oferiran un concert. I ja al vespre es tanca la jornada amb el correfoc i els versots dels Diables d'Altafulla.

El cap de setmana es completa la festa amb diversos actes com visites guiades a la vila closa, una sessió de planetari o el Memorial Pepe Pijuan de futbol sala. Això serà divendres, que es clourà amb música dels 80 i 90 a l'envelat.

I dissabte novament música a la nit i durant el dia activitats i jocs diversos.



Finalment diumenge destaca la baixada de trastos dels Diables d'Altafulla, el campionat de futbolí, la descoberta d'una placa commemorativa en record al químic Martí Franquès i el final de festa amb el Castell de Focs des de l'Era de l'Ixart.