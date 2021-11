El 87% de les famílies ateses per Creu Roja Tarragona no tenen totalment garantida l'alimentació

El 26% de les llars analitzades per l'Observatori de l'entitat no té cap ingrés mensual estable

El 87% de les famílies ateses per Creu Roja Tarragona tenen inseguretat alimentària, és a dir, que no tenen totalment garantida l'alimentació per a tots els membres.Segons l'Observatori que fa l'organització humanitària, la xifra se situa molt per sobre de la mitjana catalana, que és del 66%. Enguany, l'estudi s'ha centrat en l'alimentació familiar en temps de la covid-19 dels seus usuaris. Des de l'inici de la pandèmia l'entitat ha patit un «desbordament humanitari» i a la demarcació de Tarragona ha atès 75.764 persones, de les quals 57.141 han requerit atenció social.D'aquestes, 37.494 han estat beneficiàries dels programes d'alimentació. A més, el 26% de les famílies ateses per Creu Roja Tarragona no tenen cap ingrés mensual estable.