Vandellòs II sospita que fa un any va tenir dos carregadors inoperables durant unes hores

La central nuclear Vandellòs II ha informat el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que sospita que durant unes hores del mes de novembre del 2020 va tenir dos carregadors inoperables. Es tractaria dels anomenats carregadors K1 i K2. Els tècnics de la instal·lació van detectar el problema durant l'anàlisi posterior a una anomalia que van trobar en el K1 durant la 24a recàrrega de combustible, i que ja va ser corregida. L'informe va concloure que el problema «podria haver estat present des del moment en que es va fer l'anterior manteniment preventiu» per la qual cosa es va decidir revisar l'històric de funcionament del segon carregador (K2), ha explicat l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) en un comunicat.

Així, han verificat que el carregador K2 no va funcionar entre les 19.27 hores del 18 de novembre del 2020 i les 0.05 hores del dia 20. Durant aquest període el carregador «va estar a disposició de l'àrea de manteniment per la realització de tasques de manteniment preventiu». Per això, des d'ANAV s'ha considerat que els dos carregadors «van poder estar inoperables». Finalment, la companyia ha afirmat que la incidència no ha tingut impacte en la seguretat de les persones ni el medi ambient.