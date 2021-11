L'Ajuntament de Cambrils expressa el seu condol per la mort de l'exregidor Joan Rovira Recasens

Va ser primer tinent d'alcalde del 1987 al 1991 i regidor a l'oposició del 1991 al 1995

Actualitzada 03/11/2021 a les 19:07

L'Ajuntament de Cambrils expressa el seu més sentit condol per la mort de Joan Rovira Recasens, que va ser primer tinent d'alcalde i regidor de Governació de l'Ajuntament e Cambrils del 1987 al 1991 i regidor a l'oposició del 1991 al 1995.Durant el seu mandat com a regidor de govern, es va construir el parc infantil de trànsit per a l'educació vial a la zona del Pinaret, es va crear un servei nocturn de la Policia Local, es van urbanitzar diversos carrers de la zona de l'Eixample Platja, es va impulsar el Pla Especial de Millora del Barri Antic de Cambrils i es va posar al primera pedra de la nova escola Joan Ardèvol, entre altres actuacions.L'exregidor, que va morir el passat 30 d'octubre als 81 anys, també era una persona molt coneguda a Cambrils per haver regentat el Restaurant Rovira al port de Cambrils i haver format part de la junta de l'Associació Provincial d'Hoteleria de Tarragona.El Restaurant Rovira, que va obrir el pare de Joan Rovira, va ser un dels primers restaurants del municipi en un moment en què el turisme era molt incipient. L'establiment va obrir portes com a bar Miramar i l'any 1951 es va transformar en el conegut Restaurant Rovira fins que va tancar les portes l'any 2005.