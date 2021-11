Jornada negra a la província que suma 4 noves defuncions per covid-19, tres al Camp de Tarragona i una a les Terres de l'Ebre

La xifra de detecció de nous casos ha augmentat respecte a les dades dels darrers dies i en total s'han detectat 59 nous contagis

Actualitzada 03/11/2021 a les 10:50

La situació a Catalunya

L'Rt puja tres centèsimes a Catalunya i se situa en 1,13, mentre que el risc de rebrot augmenta un punt i ara és de 56. El Departament de Salut ha declarat 1 hospitalitzat menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (339) i 1 crític més a l'UCI (86). En paral·lel, s'han notificat 468 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 926.174. En les darreres hores s'han notificat 10 morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.026. L'1,90% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies augmenta de 51,48 a 52,07, mentre que a 7 dies ho fa de 26,74 a 27,14.

Jornada negra a la província de Tarragona on el Departament de Salut ha notificat 4 defuncions per covid-19. D'aquestes, 3 pertanyen a pacients del Camp de Tarragona que acumula un total de 1.219 defuncions durant la pandèmia. L'altra mort pertany la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre que eleva la xifra a 191. Això significa que a la província han mort 1.410 persones per coronavirus.La xifra de detecció de nous casos ha augmentat respecte a les dades dels darrers, en total s'han detectat 59 nous contagis, i el nombre total de contagis durant aquests mesos de pandèmia és de 79.069. A les comarques tarragonines se n'han notificat 33 amb proves PCR o Test d'Antígens, el còmput total és de 63.608. Les comarques ebrenques sumen 26 nous positius i la xifra total s'eleva a 15.461.Pel que fa a les dades epidemiològiques, a Tarragona segueix baixant el risc de rebrot i avui és de 43 punts, 1 menys que ahir, mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) és de 0,92. A les Terres de l'Ebre es trenca la tendència a la baixa dels darrers dies i avui el risc de rebrot se situa en 96 punts, 6 més que ahir, en canvi la Rt es manté en 0,92.Les dades relacionades amb la pressió hospitalària a la província es mantenen estables. A Tarragona hi ha 26 malalts per covid-19 a planta, 2 menys que ahir, i les UCI es mantenen en 10. A l'Ebre hi ha un pacient més a planta, 10 en total, i els llits d'UCI ocupats per pacients amb coronavirus es manté en 4.Finalment pel que fa al procés de vacunació, les xifres segueixen estancades tot i que milloren després del pont. En total 592.503 persones a la província ja tenen la pauta completa, d'aquestes, 456.953 pertanyen al Camp (72,6%) i 135.550 a l'Ebre (74,3%). A les comarques de Tarragona 465.953 tenen la primera dosi, 409.039 la segona i les terceres dosis s'han posat a 14.433 persones. Ahir es van inocular 1.448 vacunes. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 137.286 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 122.948 amb la segona i 3.044 amb la tercera, en total ahir es van posar 136 dosis.