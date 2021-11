Els Pallaresos es transportarà aquest cap de setmana a l'any 1918 en les Jornades Modernistes del Camp

Hi haurà activitats als carrers i en espais emblemàtics que culminaran amb quatre desfilades de gent vestida d'època

Actualitzada 03/11/2021 a les 14:05

La cultura com un dels eixos principals del mandat

Els recreadors vestits d'època

La programació

Els Pallaresos viurà aquest cap de setmana, 6 i 7 de novembre, la culminació de les Is Jornades Modernistes del Camp de Tarragona amb el nom de 'Els Pallaresos 1900', amb una col·lecció àmplia d'activitats als carrers i en espais emblemàtics que culminaran amb quatre desfilades de gent vestida d'època, amb la participació de més de 70 recreadors.Els Pallaresos vol així, per una banda, posar encara més en valor l'obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol al poble, com l'edifici del Centre Jujol, on estava ubicat l'antic Ajuntament, i l'escola municipal, de la casa de Ca Andreu, la reixa de la casa de Can Solé, les reformes de la casa d'Emilia Fortuny i els altars laterals i el sagrari de l'església de San Salvador. I com no, la seva obra més coneguda, la Casa Bofarull.L'Arxiu Jujol es troba situat als Pallaresos, on altrament, al seu cementiri hi ha enterrat l'il·lustre arquitecte. Per altra banda pretén ser un eix per a donar a conèixer tot l'extraordinari potencial modernista de tot el Camp de Tarragona així com, en el futur, de tot el nostre país.Les Jornades tindran en l'any 1918 el seu eix principal perquè és quan Jujol va rematar la torre-mirador de la Casa Bofarull amb un penell en forma d'àngel. Jujol va estar 30 anys restaurant l'edifici noble.L'alcalde, Xavier Marcos, recordava en la roda informativa de presentació que la idea va néixer fa tres anys des de l'equip de govern, i concretament des de la formació Independents dels Pallaresos, abans de les eleccions municipals. Però la Covid «ens ho va endarrerir un any i mig. Ara, malgrat el repunt de la pandèmia, no hem volgut endarrerir-ho més i ho hem tirat endavant fent un gran esforç econòmic i organitzatiu», ha subratllat l'alcalde.Marcos ha puntualitzat que «la cultura és un dels eixos fonamentals d'aquest mandat i d'aquest equip de govern. Hi estem invertint des del seu inici, tot i que la pandèmia no ens ha deixat desplegar més activitats. I clau en aquesta estratègia de donar valor i organitzar activitats culturals seran les Jornades Modernistes».En línia a potenciar el vessant cultural, l'alcalde ha volgut que la rectora de la URV, María José Figueras, i la pròpia URV tinguin un protagonisme destacat en aquestes Jornades.Les Jornades han tingut una prèvia amb la celebració, al setembre i octubre passats, de cinc conferències sobre temàtica jujoliana i modernista, «que han estat un èxit de públic tan gran que ens ha sorprès a nosaltres mateixos i ens ha refermat en què la idea de fer les Jornades és bona i hi ha molt interès en la figura de Jujol i en el Modernisme en general».Al seu torn, el regidor de Cultura, Samuel Urbano, ha afirmat que «ha estat el primer cop que es fan unes Jornades de Recreació Històrica Modernista al Camp de Tarragona, i materialitzar això a un petit municipi com es Els Pallaresos és fruit de moltes hores de treball i d'un gran equip de coordinació (Elies Torres, l'alcalde, Maria Àngels Creus i Òscar Labodia) i de la participació de veïns i entitats del poble».Culmina així aquest cap de setmana «un projecte molt il.lusionant i positiu pels Pallaresos, ja que ens miraran des de molts llocs del país i fins i tot, d'Europa, com és el cas, per exemple, de la invitació per formar part de la ruta europea del Modernisme. Estic content de posar en valor la figura del gran oblidat Jujol, amb la signatura del Manifest Jujolià amb alcaldes/regidors de diferents municipis». El balanç és «molt positiu i molt esperançat perquè la gent s'endinsi en els Pallaresos de 1900».Al seu torn, l'assessora del comitè organitzador i experta en Modernisme Sra. Àngels Creus, ha destacat que Els Pallaresos «donarà un caire històric i cultural a les Jornades, posant en valor el treball que van fer els artesans a partir de tallers que s'hi faran i també donarà visibilitat als costums de l'època».El cap de setmana del 6 i 7 de novembre i dins dels actes programats en les Is Jornades Modernistes 'Els Pallaresos 1900', el poble viatjarà en el temps i es transportarà a l'any 1918. Un any carregat d'esdeveniments com també el final de la 1a Guerra Mundial o l'any de la grip 'espanyola'.Més de 70 recreadors dels grups de recreació històrica modernista més importants de Catalunya, com els Retrofuturistes Nautilus, els Chamaleons Gang, els Modernistes de Badalona i el Grup Duellum, així com un nombrós grup de veïns i veïnes del poble i voltants faran possible reviure aquell període del poble i del nostre país.Divendres, dia 5, a les 19.30 h es durà a terme la presentació oficial de les Jornades al Centre Jujol, on s'emetrà l'espot publicitari 'versió llarga' que s'ha fet per aquest esdeveniment. Representants de la URV, del consistori, així com de personalitats de la cultura del moment, faran la seva inauguració.Serà l'arrencada d'un cap de setmana amb nombrosos actes, on destacarem els passacarrers d'època -dos dissabte i dos diumenge-, i nombrosos tallers i recreacions: tallers de vitralls; de trencadís; d'escriptura amb ploma; la recreació didàctica d'una cuina de 1918; la d'un guarda-roba d'una dama de l'època; la recreació d'un duel d'època, la recreació de les dones anant al safareig... També es podran veure dues exposicions: la primera sobre l'obra de Jujol, i la segona sobre el Gimnàstic de Tarragona a principis del segle XX.A més hi haurà tres mercats: un modernista, un d'antiquaris i un d'entitats modernistes.També hi haurà visites guiades al patrimoni de Jujol als Pallaresos, jocs infantils amb estris de fusta, entre d'altres activitats, que inclouran gegants, caricaturistes, fotògrafs d'època... i alguna sorpresa més.Garbuix Duet oferirà, en el concert de les Jornades, un repertori intimista a la llum de la lluna de la millor música catalana d'aquell moment històric. Una primera part amb obres de Frederic Mompou, Manuel de Blancafort, Enric Morera, Enric Granados, Eduard Toldrà… compositors i creadors del modernisme musical català, i una segona part amb tonades franceses per a violí i acordió, tangos argentins, boleros i swings…El concert tindrà lloc al pati de la Casa Bofarull el dissabte dia 6 de novembre a les 18.30 hEls carrers també estaran musicalment animats durant totes les Jornades. La companyia de música 'Xarop de Canya' actuarà el dissabte 6 de novembre. I pel diumenge 7 tindrem la popular 'Kobla d'en Taudell'.Tots els tallers i activitats seran gratuïtes però amb reserva prèvia limitada que es podrà fer als punts d'informació que estaran situats al Centre Jujol i a l'estand de Turisme dels Pallaresos, al costat de la Casa Bofarull.