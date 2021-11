Els Bombers donen per extingit l'incendi de l'Espluga de Francolí, que calcina una hectàrea

El foc havia començat en una zona agrícola i el vent l'havia empès cap a un bosc proper

Actualitzada 03/11/2021 a les 18:02

Els Bombers han donat per extingit a dos quarts de quatre de la tarda l'incendi que aquest dimecres al matí s'havia declarat a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). El foc havia començat poc després de les onze del matí en una zona de conreu amb una masia a uns 40 metres i prop d'un espai boscós, a l'alçada del quilòmetre quatre de la T-232, entre l'Espluga de Francolí i Senan.Els Bombers hi han desplaçat fins a onze dotacions, inclòs un helicòpter bombarder, pel perill que el vent empenyés les flames cap a una zona boscosa. Cap a dos quarts de tres l'han pogut donar per controlat i una hora més tard, per extingit.Finalment, la superfície afectada ha estat d'1,02 hectàrees i ja no hi ha cap dotació treballant a la zona.