Els bombers despleguen una desena de dotacions i un helicòpter per combatre un incendi a l'Espluga de Francolí

El foc ha començat en una zona agrícola i el fort vent que afecta la zona l'empeny cap a un bosc proper

Actualitzada 03/11/2021 a les 13:07

Els bombers han desplegat onze dotacions, entre les quals un helicòpter bombarder, per extingir un incendi que s'ha iniciat en una zona agrícola de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), a l'altura del quilòmetre quatre de la carretera T-232 cap a Senan. El foc ha començat poc després de les 11 del matí en una zona de conreu amb una masia a uns 40 metres i prop d'un espai boscós. Els efectius treballen perquè les flames, atiades pel fort vent, no saltin la carretera, on s'acumula més massa forestal. Estan treballant al flanc esquerre i la zona més complexa, pel vent, és una espai amb canyes a la cua. Els bombers han activitat també efectius dels GRAF de Tarragona i Lleida per donar suport en les tasques de control i extinció.