La velocitat de propagació del virus (Rt) al Camp de Tarragona se situa per sota la barrera de l'1

La xifra de detecció de nous casos segueix a la baixa amb només 31 contagis en les darreres vint-i-quatre hores

Actualitzada 02/11/2021 a les 10:32

La situació a Catalunya

El Departament de Salut no ha notificat cap nova defunció a la província, per tant al Camp de Tarragona es manté la xifra de 1.226 morts durant la pandèmia. Les Terres de l'Ebre sumen un total 190 morts per covid-19.La xifra de detecció de nous casos segueix a la baixa amb només 31 contagis en les darreres vint-i-quatre hores, a les comarques tarragonines s'han notificat 28 casos amb proves PCR o Test d'Antígens, el còmput total és de 63.575. Les comarques ebrenques sumen 3 nous positius i la xifra total s'eleva a 15.435.Pel que fa a les dades epidemiològiques, a Tarragona segueix baixant el risc de rebrot i avui és de 44 punts, 4 menys que ahir, mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) és de 0,95 i se situa per sota de la barrera de l'1. A les Terres de l'Ebre les dades mostren una tendència també a la baixa i el risc de rebrot es consolida per sota dels 100 punts (risc alt) i avui és de 90 punts, 8 menys que ahir. La Rt també baixa i se situa en 0,92.La pressió hospitalària a la província ha augmentat lleugerament, ja que avui hi ha 3 nous pacients ingressats als hospitals. A Tarragona hi ha 28 malalts per covid-19 a planta, 2 més que ahir, però les UCI es mantenen en 10. A l'Ebre hi ha un pacient més a planta, 9 en total, i els llits d'UCI ocupats per pacients amb coronavirus es manté en 4.Finalment pel que fa al procés de vacunació, les xifres segueixen estancades. En total 592.363 persones a la província ja tenen la pauta completa, d'aquestes, 456.832 pertanyen al Camp (72,6%) i 135.531 a l'Ebre (74,3%). A les comarques de Tarragona 465.101 tenen la primera dosi, 408.942 la segona i les terceres dosis s'han posat a 13.189 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 137.272 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 122.936 amb la segona i 2.934 amb la tercera.L'Rt puja cinc centèsimes a Catalunya i se situa en 1,10, mentre que el risc de rebrot augmenta quatre punts i ara és de 55. El Departament de Salut ha declarat 10 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (340) i dos crítics menys a l'UCI (85). En paral·lel, s'han notificat 307 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 925.706. En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia continua en 24.016. L'1,86% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies augmenta de 50,64 a 51,48, mentre que a 7 dies ho fa de 25,58 a 26,74.