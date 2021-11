L'Ajuntament de Creixell recull 6.220 quilos de matalassos i 48 tones de fusta llençades al carrer

La Brigada Municipal de Creixell ha recollit enguany, 6.220 quilos de matalassos dels carrers, 23.600 quilos de voluminosos i 48 tones de fusta, majoritàriament mobles vells. Una altra dada preocupant és que el 90% dels abandonaments de voluminosos a la via pública es fan sense avisar al servei de recollida municipal gratuït.Segons indica el consistori, aquests actes incívics incrementen el preu de la recollida per part de l'empresa concessionària, ja que els voluminosos abandonats s'han de destriar, a través d'un procés manual, i posar-ho en diferents «banyeres» per tal que sigui recollit posteriorment.Per fer front a aquesta problemàtica, a finals del mes d'octubre l'ajuntament ha millorat la recollida de brossa dels contenidors i ha restablert el control dels itineraris de la nova concessionària. Tot i això demana als veïns, veïnes i estiuejants del municipi que facin «un bon ús del servei de recollida d'andròmines i voluminosos que l'ajuntament de Creixell té establert tots els dimarts», a més ha recordat que les ordenances municipals permeten sancionar els comportaments incívics de les persones que llencen la brossa i les andròmines i voluminosos a la via pública i ha indicat que s'han obert diferents expedients sancionadors. Les multes van des dels 600 als 3.000 euros en funció de la gravetat de cada infracció.